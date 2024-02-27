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Лубінець обговорив з Головою Моніторингової місії ООН порушення прав українських громадян на окупованих РФ територіях

Також обговорили питання цивільних заручників та військовополонених.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся з Головою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль. 

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. 

“Обговорили порушення прав українських громадян на ТОТ, які чинить Росія. Окремо зупинилися на питаннях цивільних заручників та військовополонених”, - написав Лубінець. 

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Також співрозмовники обговорили звіти Моніторингової місії, у яких йдеться про воєнні злочини, які чинить російська армія стосовно цивільних осіб. Крім того, в них описуються окремо зафіксовані випадки, де РФ порушує права людини.

Лубінець наголосив, що ці звіти з урахуванням чітких перевірених фактів мають бути заслухані на різних майданчиках ООН.

  • Черговий воєнний злочин росіян ймовірно трапився 24 лютого 2024 року в Бахмутському районі - росіяни знову розстріляли українських військових, які здавалися в полон.
  • До 28 000 цивільних українців утримує зараз Росія. А 90% військовополонених катують в РФ. Для повернення цивільних заручників необхідно створити коаліцію країн. 
  • Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив, що росіяни розстріляли шістьох полонених оборонців однієї з механізованих бригад ЗСУ на одній з позицій в Авдіївці.
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