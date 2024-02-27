Лубінець обговорив з Головою Моніторингової місії ООН порушення прав українських громадян на окупованих РФ територіях

Також обговорили питання цивільних заручників та військовополонених.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся з Головою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

“Обговорили порушення прав українських громадян на ТОТ, які чинить Росія. Окремо зупинилися на питаннях цивільних заручників та військовополонених”, - написав Лубінець.

Також співрозмовники обговорили звіти Моніторингової місії, у яких йдеться про воєнні злочини, які чинить російська армія стосовно цивільних осіб. Крім того, в них описуються окремо зафіксовані випадки, де РФ порушує права людини.

Лубінець наголосив, що ці звіти з урахуванням чітких перевірених фактів мають бути заслухані на різних майданчиках ООН.