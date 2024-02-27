Жінки в армії можуть повністю виконувати роботу чоловіків, – військовослужбовиця "Ксена"

Військовослужбовиця, командир взводу ЗСУ Оксана Рубаняк "Ксена" підтримує ідею мобілізації жінок. Однак наголошує, що до цього питання потрібен грамотний і зважений підхід з боку уповноважених відомств.

Таку думку військовослужбовиця висловила в одинадцятому випуску проєкту "Станція Краматорськ", який робиться спільно Центром протидії дезінформації РНБО та Укрінформ.

"Ставлюся позитивно і вважаю, що жінки можуть повністю виконувати роботу чоловіків. Навіть ті, які фізично слабші, можуть бути задіяні на спеціальностях і посадах, де не потребується фізична сила – робота з документами, штаб, стройова, діловод… Цих посад насправді багато", – сказала вона.

Також Оксана Рубаняк зауважила, що кількість професій у війську, які не потребують великої фізичної сили, постійно зростає у зв'язку з масовим впровадженням дронів та інших технологій.

"Наша війна зараз переходить на рівень технологічної, де буде більше задіяна техніка, дрони, ніж люди. Звісно, ми не обійдемося без піхоти, без стрільців, без кулеметників, без механіків, водіїв. Але як показує досвід, жінки можуть бути і штурмовиками, і піхотинцями, і в них це чудово виходить", – сказала "Ксена".

Військовослужбовиця наголосила, що підтримує мобілізацію жінок, однак вважає, що необхідно ретельно продумати механізми її здійснення.

"Особисто я – за мобілізацію жінок. У якому вигляді вона має відбуватися, це уже треба розглядати компетентним органам, щоб розуміти, які категорії людей вони можуть мобілізовувати, а які ні. Зокрема, люди, які мають малолітніх дітей. Загалом я за, але за грамотну мобілізацію", – сказала Оксана Рубаняк.

Героїня цієї програми пішла на службу до війська у перші дні повномасштабного вторгнення, півтора року прослужила в 72-й ОМБР на посаді старшого стрільця кулеметного взводу, була єдиною жінкою у кулеметному взводі бригади. Воювала у гарячих точках фронту на Донеччині, де отримала поранення. Також Оксана випустила дві поетичні збірки.