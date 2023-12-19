​Зеленський заявив, що не підпише закон, який передбачатиме обов'язкову мобілізацію жінок

Президент Володимир Зеленський заявив, що не підпише законопроєкт про мобілізацію, якщо документ передбачатиме обов'язковий призов жінок.

Про це Зеленський сказав на пресконференції.

Також глава держави зазначив, що готовий розглянути зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років.

"Що стосується 25 років: якщо всі аргументи буде викладено. Якщо всі аргументи буде викладено і на сьогодні я бачу, що це потрібно, то з цим погоджусь", – додав Президент.

Що відомо про мобілізацію і зменшення призовного віку