​Зеленський заявив, що не підпише закон, який передбачатиме обов'язкову мобілізацію жінок

Президент Володимир Зеленський заявив, що не підпише законопроєкт про мобілізацію, якщо документ передбачатиме обов'язковий призов жінок.
Про це Зеленський сказав на пресконференції.
Також глава держави зазначив, що готовий розглянути зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років.
"Що стосується 25 років: якщо всі аргументи буде викладено. Якщо всі аргументи буде викладено і на сьогодні я бачу, що це потрібно, то з цим погоджусь", – додав Президент.
Що відомо про мобілізацію і зменшення призовного віку
- Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який передбачає зниження призовного віку, ще наприкінці травня. Через декілька днів документ відправили Президентові на підпис, однак Зеленський його так і не повернув підписаним.
- Минулого місяця глава держави доручив Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному і міністрові оборони Рустему Умєрову представити новий план із мобілізації.
- Bloomberg писав, що Президент не підписує закон про зменшення призовного віку, оскільки очікує на чіткий план від військових, які мають пояснити, чого досягне армія за допомогою нових правил.