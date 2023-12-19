Від російських обстрілів Херсона постраждали двоє людей

Росіяни обстріляли передмістя Херсона.
Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.
За його словами, поранення отримали двоє людей - 65-річні чоловік і жінка.
"У чоловіка, зокрема, вибухова травма, контузія, закритий перелом променевої кістки правого передпліччя. У жінки діагностовано вибухову травму і множинні осколкові поранення рук і ніг", - уточнив Мрочко.
Обоє поранених перебувають у лікарні, у них стан середньої тяжкості.
Обстріли Херсона
- Росіяни постійно обстрілюють Херсон і область з окупованої території. Сили оборони в листопаді змогли закріпитися на деяких позиціях на лівобережжі, аби відсунути ворога якомога далі та убезпечити мирних від постійних ударів.
- Напередодні під обстріл потрапив центр Херсона. В результаті одна людина загинула.
- Через іншу атаку на середмістя теж загинув житель. Його тіло виявили 17 грудня.