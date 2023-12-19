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Від російських обстрілів Херсона постраждали двоє людей

Обоє потерпілих - у стані середньої тяжкості.

Від російських обстрілів Херсона постраждали двоє людей
Фото ілюстративне
Фото: Олександр Прокудін у Telegram

Росіяни обстріляли передмістя Херсона.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, поранення отримали двоє людей - 65-річні чоловік і жінка.

"У чоловіка, зокрема, вибухова травма, контузія, закритий перелом променевої кістки правого передпліччя. У жінки діагностовано вибухову травму і множинні осколкові поранення рук і ніг", - уточнив Мрочко.

Обоє поранених перебувають у лікарні, у них стан середньої тяжкості.

Обстріли Херсона

  • Росіяни постійно обстрілюють Херсон і область з окупованої території. Сили оборони в листопаді змогли закріпитися на деяких позиціях на лівобережжі, аби відсунути ворога якомога далі та убезпечити мирних від постійних ударів.
  • Напередодні під обстріл потрапив центр Херсона. В результаті одна людина загинула.
  • Через іншу атаку на середмістя теж загинув житель. Його тіло виявили 17 грудня.
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