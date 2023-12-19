Від російських обстрілів Херсона постраждали двоє людей

Росіяни обстріляли передмістя Херсона.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, поранення отримали двоє людей - 65-річні чоловік і жінка.

"У чоловіка, зокрема, вибухова травма, контузія, закритий перелом променевої кістки правого передпліччя. У жінки діагностовано вибухову травму і множинні осколкові поранення рук і ніг", - уточнив Мрочко.

Обоє поранених перебувають у лікарні, у них стан середньої тяжкості.

Обстріли Херсона