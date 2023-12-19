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Глобальний фонд виділить Україні понад $165 млн на боротьбу з епідеміями ВІЛ і туберкульозу

Виконавцями програм визначили "Центр громадського здоров’я МОЗ України", міжнародний благодійний фонд "Альянс громадського здоров’я" та БО "100 відсотків життя".

Глобальний фонд виділить Україні понад $165 млн на боротьбу з епідеміями ВІЛ і туберкульозу
Фото: БО «100% Життя»

Україна отримає три грантові угоди за програмою "Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення України" на загальну суму понад $165 млн.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Програми реалізовуватимуть упродовж наступних трьох років. 

За даними МОЗ, попередню програму Глобального фонду на 2021–2023 роки частково виконували вже в умовах повномасштабної війни та активних бойових дій. Вдалося змінити та адаптувати роботу програм. Зокрема, переобладнати спеціальні транспортні засоби для доставки основних ліків і витратних матеріалів, закупити генератори для регіональних лабораторій, підвищити доступність до медпослуг та забезпечити доставку ліків для хворих на туберкульоз і ВІЛ та тих, хто користується програмами профілактики разом зі спільнотами на регіональному рівні, а також організацію житла для пацієнтів з інфекційними захворюваннями, такими як мультирезистентний туберкульоз в інших областях.

За попередніми програмами Глобального фонду залучили 913 млн доларів безповоротної фінансової допомоги для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією і спрямували гроші на заходи боротьби з соціально небезпечними хворобами в Україні. 

На 2024–2026 роки виконавцями програм визначили "Центр громадського здоров’я МОЗ України", міжнародний благодійний фонд "Альянс громадського здоров’я" та БО «100 відсотків життя».

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