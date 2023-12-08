Від симптомів до діагнозу: пієлонефрит у деталях

Пієлонефрит - це неспецифічне запалення нирок, при якому одночасно або послідовно уражаються паренхіма нирки, система канальців, ниркові чашки, миска. Причиною патології є різні мікроорганізми, що потрапили до сечовивідної системи. До них відносяться синьогнійна та кишкова палички, стафілококи, інші бактерії. Запалення може бути гострим або хронічним, одностороннім або двостороннім. Жінки хворіють на пієлонефрит у 6 разів частіше, ніж чоловіки, що пояснюється особливостями будови жіночого організму.

Фото: надане Аллою Цвєтковою

Основною причиною пієлонефриту є інфікування нирок хвороботворними мікроорганізмами. Інфекція потрапляє в ниркові балії з сечоводів, що впадають у сечовий міхур, а також вноситься з кров'ю або лімфою.

Розповсюдженню бактерій сприяють:

• порушення відтоку сечі внаслідок вродженої аномалії сечоводів або їхнього рубцевого звуження після перенесеної операції;

• сечокам'яна хвороба;

• запальні захворювання органів малого тазу;

• аденома простати;

• низький імунітет;

• цукровий діабет;

• здавлення сечоводів маткою під час вагітності;

• наявність новоутворень у тканинах нирок;

• переохолодження організму.

Гострий пієлонефрит починається із сильного нездужання, яке нагадує простудне захворювання. У хворого спостерігаються:

- підвищення температури тіла до 38-40°C, гарячка;

- сильне потовиділення;

- ріжучий біль при сечовипусканні;

- тягнучий біль у попереку;

- загальна слабкість;

- зміна кольору та запаху сечі (має червонуватий відтінок, різко пахне, стає каламутною);

- порушення сну;

- почуття спраги;

- головний біль;

- виражена гіперемія та набряклість повік;

- нудота, блювання, відсутність апетиту.

Про хронічний пієлонефрит говорять, коли його тривалість становить від півроку і більше або гостра стадія виникає 1 раз на 2-3 місяці. Найчастіше причиною його розвитку є запальний процес у нирках, якщо адекватна терапія гострого пієлонефриту була проведена остаточно. Ось чому важливо приймати призначені урологом антибіотики та протизапальні препарати до останнього дня. Хронічні запалення можуть виникнути внаслідок переохолодження, гострого циститу, інфікування нирки після різних урологічних маніпуляцій.

На відміну від гострого, при хронічному пієлонефриті:

• уражаються дві нирки;

• хворий має легкі симптоми хвороби;

• стадії ремісії чергуються з періодами загострення та такими ж ознаками, як і за гострого пієлонефриту.

Діагностика пієлонефриту

Під час прийому лікар проводить огляд пацієнта, збирає повний анамнез, оцінює симптоми та призначає комплексне обстеження, щоб встановити правильний діагноз. Для цього проводяться лабораторні та апаратні дослідження, які включають:

- загальний та біохімічний аналіз сечі, а також крові;

- бактеріологічний посів для визначення виду патогену, що спричинив хворобу;

- УЗД нирок та сечового міхура;

- рентгенографію нирок та сечоводів, що дозволяє уточнити причину порушеного відтоку сечі;

- КТ та МРТ з контрастуванням для уточнення стану видільної системи.

Для профілактики пієлонефриту рекомендується:

• дотримуватися правил особистої гігієни;

• уникати переохолодження у холодну погоду;

• регулярно проходити профілактичні огляди;

• не терпіти тривалий час позиви до сечовипускання;

• контролювати вторинні інфекції (тонзиліт, карієс зубів, гайморит та інші);

• дотримуватися режиму дня і правильно харчуватися;

• здійснювати прогулянки на свіжому повітрі;

• періодично здавати аналізи сечі та крові.

Правила для підтримання здоров'я нирок

1. Включіть у свій раціон продукти харчування, корисні для нирок, та контролюйте свою вагу, особливо якщо є ризик розвитку діабету.

2. Вибирайте продукти, корисні для серця та всього організму загалом: свіжі фрукти, свіжі чи заморожені овочі, цільні злаки та нежирні чи знежирені молочні продукти. Скоротіть споживання солі та цукру.

3. Перевіряйте свій артеріальний тиск (бажано щодня), регулярно робіть ЕКГ та УЗД нирок.

4. Зробіть фізичну активність частиною свого порядку дня – вона знижує стрес і добре позначається на серцево-судинній системі. Займайтеся відповідним видом спорту хоча б 30 хвилин на день. Або візьміть за правило робити щоденну прогулянку.

5. Намагайтеся спати 7-8 годин щоночі.

6. Відмовтеся від куріння та обмежте вживання алкоголю.

7. Будьте обережні, якщо часто приймаєте знеболювальні, що відпускаються без рецепта. Регулярне застосування нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗЗ), таких як ібупрофен, може призвести до пошкодження нирок.

Важливу роль у профілактиці та лікуванні пієлонефриту відіграє харчування. Сюди входить приготування їжі, асортимент, порція, режим харчування, питний режим, режим сну. Про правильний режим харчування при пієлонефриті, які страви готувати ми розкажемо у наступних наших публікаціях.

Наприкінці важливо підкреслити, що пієлонефрит є серйозним захворюванням, яке може впливати на функцію нирок та загрожувати загальному стану здоров'я. Зазначено, що вчасна діагностика та адекватне лікування відіграють важливу роль у попередженні переходу гострого пієлонефриту в хронічну форму. Важливо приділяти увагу профілактиці, дотриманню здорового способу життя та регулярним медичним обстеженням для збереження здоров'я нирок та запобіганню розвитку цього захворювання.

Будьте здорові!