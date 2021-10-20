МОЗ: у кожного 10-го працівника харчоблоку у закладах освіти виявили стафілокок

Носіїв інфекцій відсторонять від роботи на час лікування й до повного одужання.

У Міністерстві охорони здоров’я підбили перші підсумки раптових перевірок працівників харчоблоків у закладах освіти на носійство золотистого стафілокока. Їх розпочали 11 жовтня по всій Україні через отруєння в хмельницькій школі.

За даними регіональних Центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ, стафілокок виявили у 10 % протестованих.

Раптові перевірки відбулися в 3 002 закладах. Перевірили 1 410 заклади дошкільної освіти, 1 477 закладів загальної середньої освіти, 8 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 77 інтернатів, 30 інших закладів.

Станом на 19 жовтня за 8 днів перевірок обстежено 9 117 осіб, із них 3 951 - у закладах дошкільної освіти, 4 610 - у закладах загальної середньої освіти, 44 - у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, 436 - в інтернатах, 76 - в інших закладах.

"За результатами обстежень 940 осіб мають позитивний результат тесту на носійство стафілококу, серед них: 422 особи - у закладах дошкільної освіти, 455 - у закладах загальної середньої освіти, 3 - у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, 55 - в інтернатах, 5- у харчоблоках інших закладів", - повідомляють у МОЗ.

Результати ще 2 283 досліджень очікують.

У МОЗ запевняють, що носіїв інфекцій відсторонять від роботи на час лікування й до повного одужання.

Нагадаємо, про отруєння учнів початкових класів у хмельницькій школі стало відомо 9 вересня. Тоді повідомляли, що захворіли 84 дитини і один дорослий. Згодом кількість захворілих зросла до 93.

Через отруєння школярів Національна поліція відкрила кримінальне провадження - за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України “Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням”.