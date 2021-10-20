У США вперше успішно пересадили людині нирку, вирощену в тілі свині

Лікарі Медичного центру Лангон при Університеті Нью-Йорка вперше успішно пересадили людині нирку, вирощену в тілі свині. Вона не була відторгнута імунною системою реципієнта завдяки генній модифікації донора, пише Reuters.

Орган пересадили пацієнту з мертвим мозком та ознаками порушення функції нирок, перш ніж відключити його від апарату життєзабезпечення. Операція була погоджена родиною пацієнта.

Нирку під'єднали до кровоносної системи людини, але залишили поза тілом. Протягом усіх трьох днів, які тривав експеримент, орган ефективно очищував організм від сечовини та нормалізував рівень креатиніну. Вчені не побачили жодних ознак раннього відторгнення, які спостерігаються при пересадці немодифікованих свинячих нирок приматам.

Генетично модифікованих свиней GalSafe вивела американська біотехнологічна компанія United Therapeutics. У грудні 2020 році Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) погодило використання GalSafe як джерела м'яса і біомедичних продуктів.

Керівник експерименту з трансплантації нирки в Університеті Нью-Йорка вважає, що випробування на пацієнтах з термінальною стадією ниркової недостатності можуть початися уже протягом одного-двох років. Він вважає, що їх учасниками можуть стати люди з поганими шансами на отримання донорського органу від іншої людини та поганим прогнозом на діалізі.

У США в черзі на пересадку нирки знаходиться понад 90 тисяч людей.