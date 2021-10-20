За добу в Україні зафіксували 18 912 нових випадків ковіду

За добу в Україні зафіксовано 18 912 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 1 447 дітей та 435 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Госпіталізовано за добу 5468 осіб, 495 пацієнтів померли. Одужали 7 605 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 679 185 осіб, одужало 2 344 799. Від ускладнень захворювання померло 61 843 людей.

Усього було здійснено 13 709 705 ПЛР-тестувань.

Фото: moz.gov.ua

19 жовтня, за даними МОЗ, вакциновано понад 226 тисяч українців. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 207 903 людини, з них отримали одну дозу 8 207 901, повністю імунізовані та отримали дві дози 6 658 010 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 14 865 911 щеплень.

Нагадаємо, 94,2% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня не були вакциновані. За прогнозами Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE), цього тижня Україна поб'є рекорд нових випадків COVID-19.

Головний санлікар Ігор Кузін вважає, що спад осінньої хвилі COVID-19 може початися в листопаді.

Раніше МОЗ затвердило перелік організацій, працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації. Щоб щепитися, освітяни і чиновники мають місяць. Інакше вони будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Згідно з даними соцопитування, 56% дорослого населення України в найближчій перспективі не планують добровільно робити щеплення від коронавірусної хвороби. Вони пояснюють це недостатньою перевіреністю вакцин і страхом перед можливими побічними ефектами. Тому на початку жовтня Кабмін виділив 25 млн грн на інформкампанію щодо вакцинації.

Зараз у більшості областей України діють посилені карантинні обмеження. Вони не стосуються лише тих осіб, які вакциновані або мають чинний негативний результат ПЛР-тесту на коронавірусну хворобу. З 21 жовтня для поїздок Україною обов’язкові документи, які підтверджують СOVID-безпечність. За дотриманням карантину слідкуватимуть 900 мобільних бригад. Сертифікати про вакцинацію перевірятимуть за QR-кодом.