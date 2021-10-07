МОЗ затвердило перелік організацій, працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації

Міністерство охорони здоров’я у четвер, 7 жовтня, затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Згідно з наказом МОЗ на період дії карантину обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:
- центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
- місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
- закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
Наказ набирає чинності через місяць з дня публікації.
Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.
Запровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусу для освітян і чиновників міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко анонсував ще 22 вересня. За його словами, це дозволено ст. 12 закону України про захист населення від інфекційних хвороб.