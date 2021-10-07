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МОЗ затвердило перелік організацій, працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації

Нещеплених відсторонять від роботи без збереження зарплати.

МОЗ затвердило перелік організацій, працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації
Фото: Чернівецька обласна державна адміністрація

Міністерство охорони здоров’я у четвер, 7 жовтня, затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Згідно з наказом МОЗ на період дії карантину обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

  • центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
  • місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
  • закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Наказ набирає чинності через місяць з дня публікації. 

Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Запровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусу для освітян і чиновників міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко анонсував ще 22 вересня. За його словами, це дозволено ст. 12 закону України про захист населення від інфекційних хвороб.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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