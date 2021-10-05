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У КМДА спростували інформацію про обов’язкові COVID-сертифікати або ПЛР-тести для відвідування закладів

Про посилення карантинних обмежень наразі не йдеться.

У КМДА спростували інформацію про обов’язкові COVID-сертифікати або ПЛР-тести для відвідування закладів
Фото: EPA/UPG

Наявність COVID-сертифікатів або негативних тестів на COVID не є обов’язковою умовою для відвідування міських закладів або установ, доки Київ залишається у "жовтій" зоні.

Наразі ж основними вимогами залишаються маска та дотримання дистанції, розповіли у Департаменті муніципальної безпеки КМДА.

"Поки що столиця залишається у "жовтій" зоні, і основними вимогами до відвідувачів закладів є наявність маски та дотримання дистанції. Але ми вже готуємось до можливого посилення карантинних обмежень і напрацьовуємо механізми дій на випадок, якщо будемо змушені вимагати від структурних підрозділів міської влади, у тому числі ЦНАПів, і від інших установ допускати відвідувачів лише за наявності COVID-сертифікатів або негативних тестів на COVID", - розповів перший заступник директора Департаменту муніципальної безпеки Олег Куявський.

Він пояснив, що протокол № 15 засідання штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 01.10.2021 року не встановлює додаткових обмежень для міських установ, а наголошує на необхідності виконання вимог Постанови Кабміну № 1236 про встановлення карантину.

Раніше на сторінці Солом’янської райдержадміністрації у Facebook повідомили про те, що у заклади та установи столиці не пускатимуть без COVID-сертифіката або ПЛР-теста.

"Від 5 жовтня прийом відвідувачів у ЦНАПах м. Києва не буде здійснюватися без наявності: 1) негативного результату тестування на COVID-19 (ПЛР) або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу, який проведений не більш як за 72 години до відвідування закладу, 2) документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або однієї дози вакцини", - йшлося в повідомленні. 

Згодом допис видалили.

Нагадаємо, Україна перейшла до "жовтої" зони і посилила карантинні обмеження з 23 вересня.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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