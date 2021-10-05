Штам дельта розвивається за іншим сценарієм, багато залежить від вакцинації, – Данілов

"Коли ми почнемо вакцинувати дітей? Очевидно, коли закінчимо вакцинувати всіх дорослих".

Штам коронавірусу дельта розвивається за іншим сценарієм, аніж інші штами. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на тематичному брифінгу в Офісі президента.

"Дельта розвивається по іншому сценарію і дуже багато залежить від вакцинації... На превеликий жаль, можемо констатувати, що дельта стосується й дітей. Чого не було раніше. Батьки мають розуміти: штам дельта вражає більше дітей, аніж попередні штами", – пояснив Олексій Данілов.

На запитання про те, коли в Україні можуть почати щеплювати від коронавірусу неповнолітніх, секретар РНБО відповів, що після вакцинації дорослих.

"Коли ми почнемо вакцинувати дітей? Очевидно, коли закінчимо вакцинувати всіх дорослих", – зазначив він.

За словами Данілова, поки що прогнозується, що епідемія може закінчитися на початку літа наступного року, але ситуація може змінитися.

Він додав, що наприкінці місяця можуть переглянути умови роботи шкіл та інших начальних закладів.

Нагадаємо, штам дельта зафіксували в Україні в червні цього року. У Національній академії наук України заявили, що захворюваність на ковід в Україні ростиме, поки частка дельта-штаму не сягне 90%.