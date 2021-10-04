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Нобелівську премію з медицини присудили за відкриття рецепторів дотику і температури

Стартував нобелівський тиждень-2021.

Лауреатами Нобелівської премії з медицини стали американський фізіолог Девід Джуліус з Каліфорнійського університету Сан-Франциско та біолог Ардем Патапутян з дослідницького інституту Скріппса (США).

Про це у понеділок, 4 жовтня, оголосила Шведська королівська академія наук.

Їх відзначили за дослідження реакції організму на температуру та дотик.

"Ці проривні відкриття започаткували інтенсивну дослідницьку діяльність, що призвела до швидкого розширення нашого розуміння того, як наша нервова система відчуває тепло, холод та механічні подразники. Лауреати виявили критичні ланки, яких бракувало для нашого розуміння складної взаємодії наших почуттів з навколишнім середовищем", - йдеться в повідомленні на сайті премії.

Вручення премії з медицини відкриває нобелівський тиждень, який цього року триватиме до 11 жовтня.

У вівторок, 5 жовтня, стане відомо, хто отримав нобелівску з фізики, 6 жовтня - з хімії, 7 жовтня - з літератури. Премію миру присудять 8 жовтня, а економічну нагороду вручать 11 числа.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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