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У США десятки тисяч людей взяли участь у марші за право жінок на аборти

У Вашингтоні протести зосередилися біля Верховного суду. 

Фото: ЕРА/UPG

У США десятки тисяч активістів взяли участь у марші за право жінок на аборт, який відбувся у суботу, 2 жовтня. Про це пише apnews.com.

У Вашингтоні, зокрема, протести зосередилися біля Верховного суду країни. Демонстранти заполонили вулиці навколо суду, вигукуючи “Моє тіло, мій вибір” і голосно аплодуючи під удар барабанів.

Перед тим, як вирушити на марш, вони зібралися на площі біля Білого дому, розмахуючи табличками з написами “Бережи свою матку”, “Я люблю того, хто зробив аборт” та “Аборт – це особистий вибір, а не юридична дискусія”. Дехто носив футболки з написом “1973", посилаючись на знакове рішення “Роу проти Вейда”, яке зробило аборт законним для кількох поколінь американських жінок.

Фото: ЕРА/UPG

Демонстрації пройшли за два дні до початку нового терміну повноважень Верховного Суду, який вирішуватиме майбутнє права на аборт в Сполучених Штатах. Зазначимо, призначення у свій час суддів до ВС США за номінацією президента Дональда Трампа посилило консервативний контроль над інституцією.

Фото: ЕРА/UPG
Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, Верховний суд США постановив залишити чинним закон штату Техасу, що забороняє більшість абортів. Закон набув чинності з 1 вересня.

Це найсуворіший закон, що стосується права на аборт у США. Щонайменше в 12 інших штатах були ухвалені закони про заборону абортів на ранній стадії вагітності, але у всіх випадках набрання ними чинності було заблоковано.

За день до маршу адміністрація президента США Джо Байдена закликала федерального суддю заблокувати цей законодавчий акт.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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