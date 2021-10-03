У США десятки тисяч активістів взяли участь у марші за право жінок на аборт, який відбувся у суботу, 2 жовтня. Про це пише apnews.com.
У Вашингтоні, зокрема, протести зосередилися біля Верховного суду країни. Демонстранти заполонили вулиці навколо суду, вигукуючи “Моє тіло, мій вибір” і голосно аплодуючи під удар барабанів.
Перед тим, як вирушити на марш, вони зібралися на площі біля Білого дому, розмахуючи табличками з написами “Бережи свою матку”, “Я люблю того, хто зробив аборт” та “Аборт – це особистий вибір, а не юридична дискусія”. Дехто носив футболки з написом “1973", посилаючись на знакове рішення “Роу проти Вейда”, яке зробило аборт законним для кількох поколінь американських жінок.
Демонстрації пройшли за два дні до початку нового терміну повноважень Верховного Суду, який вирішуватиме майбутнє права на аборт в Сполучених Штатах. Зазначимо, призначення у свій час суддів до ВС США за номінацією президента Дональда Трампа посилило консервативний контроль над інституцією.
Нагадаємо, Верховний суд США постановив залишити чинним закон штату Техасу, що забороняє більшість абортів. Закон набув чинності з 1 вересня.
Це найсуворіший закон, що стосується права на аборт у США. Щонайменше в 12 інших штатах були ухвалені закони про заборону абортів на ранній стадії вагітності, але у всіх випадках набрання ними чинності було заблоковано.
За день до маршу адміністрація президента США Джо Байдена закликала федерального суддю заблокувати цей законодавчий акт.