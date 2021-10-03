Зеленський: зустріч з Путіним тет-а-тет може мати неочікуваний результат

Президент України вважає, що Нормандська зустріч в тому чи іншому форматі відбудеться.

Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з очільником Російської Федерації Володимиром Путіном.

Про це він заявив під час брифінгу у Трускавці.

“Ще раз підтверджую, що ми готові до цієї зустрічі. Я вважаю, що це правильний крок. Я хотів би зустрітись з президентом Російської Федерації. Мені дійсно зрозуміло, що у форматі тет-а-тет зустріч може бути достатньо предметною. Мені зрозуміло, що російська сторона, оточення президента Росії не хоче, щоб він проводив цю зустріч зі мною саме у форматі тет-а-тет, бо ця зустріч може принести неочікуваний результат”, – сказав президент.

На його думку, проведення зустрічі може наблизити згода України піти на поступки і не обговорювати ті чи інші питання. Однак Україна наразі такого собі дозволити не може.

“Ми дозволити собі такого не можемо, але я вважаю, що не треба зосереджуватися на конкретній адженді”, – зауважив Зеленський.

За його словами, все залежить від того “як піде зустріч”. “Я у будь-якому випадку вважаю, що там буде результат, бо повинен бути. Бо російському народу він теж потрібен”, – зазначив президент України.

Зеленський також додав, що Нормандська зустріч в тому чи іншому форматі відбудеться. “Я готовий до зустрічі в Нормандському форматі, я в принципі готовий до будь-якої зустрічі на сьогодні. Бо я вважаю, що будь-яка зустріч на такому рівні допоможе України у питанні розв’язання трагедії на Донбасі і питанні Криму”, – сказав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона продовжує працювати над можливою двосторонньою зустріччю президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

20 квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу.

Президент Росії у відповідь сказав, що Зеленський має спочатку провести мирні переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР", а якщо хоче поговорити про російсько-українські відносини - то може приїхати у Москву в будь-який час. Речник Путіна потім додав, що "такої теми, як Крим" для обговорення між Україною та Росією не існує.

12 вересня речник Зеленського Сергій Никифоров заявив, що в Офісі президента не бачать сенсу у зустрічі з Путіним без обговорення теми Криму.

У Кремлі відповіли, що зустрічі не буде, якщо Україна наполягатиме на обговоренні Криму.