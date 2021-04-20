Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці Донбасу, де йде війна

Український президент заявив, що буває на Донбасі щомісяця.

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

Про це він повідомив у відеозверненні, оприлюдненому Офісом президента.

Президент нагадав, що на засіданні політичних радників “Нормандської четвірки” 19 квітня пролунала пропозиція зустрітися на лінії зіткнення, щоб максимально прояснити ситуацію.

"Вчора і сьогодні на засіданні радників "нормандської четвірки", підгрупи з безпеки в ТКГ обговорювалося відновлення режиму повного припинення вогню. Але незважаючи на підтримку всіх сторін, РФ відмовилася підтримати спільну заяву. При цьому пролунала пропозиція зустрітися на лінії розмежування, щоб максимально точно побачити і зрозуміти ситуацію. А що ж мені розуміти? Я прекрасно все розумію. Я кожен місяць там буваю. Пане Путін, я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 19 квітня відбулася зустріч радників глав держав "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) в режимі відеоконференції. В ході зустрічі всі сторони підтвердили своє прагнення до дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

Сьогодні підгрупа з безпеки Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі узгодила проєкт Доповнення до заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що чисельність російських військ на кордонах з Україною за тиждень зросте до понад 120 тис. військовослужбовців.