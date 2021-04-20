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"Слуга народа" проведе онлайн співбесіду з кандидатом на посаду міністра енергетики

Голосування за призначення нового очільника міністерства "можливе в Раді вже наступного четверга". 

Фракція "Слуга народу" у четвер, 22 квітня, проведе засідання для обговорення "проблем з депутатами" та зустрічі з кандидатом на посаду міністра енергетики. 

Про це LB.ua повідомили декілька джерел у фракції

Порядок денний онлайн-засідання в Zoom:

  • Зустріч з кандидатом на посаду міністра енергетики.
  • Закони на наступний тиждень.
  • Обговорення проблем з депутатами на цьому тижні.

Також одне з джерел з керівництва одного з комітетів зазначило, що голосування за призначення нового очільника міністерства "можливе в Раді вже наступного четверга". 

"Проблеми з депутатами" – це святкування Миколою Тищенком Дня народження дружини в готелі під час локдауну та візит Євгенія Шевченка до Олександра Лукашенка у Білорусь. 

Нагадаємо, що основним кандидатом на посаду міністра енергетики України на сьогодні є нинішній віцепрезидент "Енергоатому" Герман Галущенко.

Джерела LB.ua у владних колах повідомили, що Вітренко вже написав заяву на звільнення і зробив це раніше, ніж відбувся візит до Катару. Однак рішення щодо звільнення Вітренка, за словами джерел, може бути ухвалено лише після визначення альтернативного кандидата на пост керівника міністерства.

Детальніше про причини пошуку заміни Вітренку читайте в матеріалі LB.ua. 

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