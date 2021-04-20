Нардеп зі "Слуги народу" приїхав на зустріч до Лукашенка, якого Україна не вважає президентом Білорусі

Фото: president.gov.by

Депутат Євгеній Шевченко, який представляє у Верховній Раді правлячу партію "Слуга народу", приїхав у Мінськ на зустріч до Олександра Лукашенка, попри те що Україна не визнає його президентські повноваження.

Про це повідомила пресслужба Лукашенка.

"Приємно з вами зустрітися. Виявляється, є ще в Україні люди, які поважають Білорусь", - сказав Лукашенко, зустрічаючи Шевченка.

Український депутат на це відповів, що "давно мріяв" і вважає за честь можливість познайомитися з Лукашенком.

Білоруський лідер сказав, що зустріч з Шевченком для нього є важливою "як сигнал" для початку співпраці патріотів України та Білорусі.

"Ми ніколи нічого не приховували від українських наших друзів, приховувати не маємо наміру і надалі, тим більше від наших друзів. Можливо, я думав, що їх поменшало, але навряд чи. Напевно, просто про них менше говорять і вони, можливо, менше говорять останнім часом. Але не думаю, що у нас там менше друзів", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що Євгеній Шевченко має скандальну репутацію. Зокрема, він брав участь у телешоу російських пропагандистів, ностальгував за радянською медициною.

Один із колег Шевченка з фракції якось назвав його "ватним клоуном" та "інтелектуально обмеженим створінням".