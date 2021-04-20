Мінфін готує податкові зміни для "хитро зроблених", - Марченко
Мінфін готує податкові зміни для "хитро зроблених", - Марченко
На вечірку Тищенка в Києві прийшли колеги по фракції і бізнесмени, - "Схеми"
На вечірку Тищенка в Києві прийшли колеги по фракції і бізнесмени, - "Схеми"
​Коломойський купив 13 сталеливарних заводів у США за виведені з Приватбанку гроші, - розслідування
​Коломойський купив 13 сталеливарних заводів у США за виведені з Приватбанку гроші, - розслідування
У річку біля Бучі викинули три тисячі каністр з хімікатами
У річку біля Бучі викинули три тисячі каністр з хімікатами
Степанов відповів Марченку на "персонажа з 12 стільців"
Степанов відповів Марченку на "персонажа з 12 стільців"
Олигархи: ЗеОбнуление?
Олигархи: ЗеОбнуление?
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
Саакашвілі обізвав міністра фінансів "козявкою і нікчемою" у відповідь на "шулера з великої дороги"
Саакашвілі обізвав міністра фінансів "козявкою і нікчемою" у відповідь на "шулера з великої дороги"
Контрабанда – гражданство – депортация. Чем завершится поход Зеленского
Контрабанда – гражданство – депортация. Чем завершится поход Зеленского
ГоловнаПолітика

Нова посол України Маркарова вилетіла до США

Ексміністр призначена на посаду ще 25 лютого.

Посол України у США Оксана Маркарова вилетіла до Вашингтона, щоб приступити до роботи у складі української дипломатичної місії.

Про це Маркарова повідомила у своєму фейсбуці.

"Вперше з 1999 року йду на посадку в літак з one way ticket. Від сьогодні - 24/7 в лавах дипломатичної teamUkraine", - написала вона у вівторок вранці.

Фото: facebook.com/oksana.markarova

Фото: facebook.com/oksana.markarova

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення ексміністра фінансів Маркарової Надзвичайним і Повноважним послом України в Сполучених Штатах Америки 25 лютого.

Про цілі нового посла України читайте в інтерв'ю LB.ua з Оксаною Маркаровою "Україні пощастило із новою адміністрацією у США". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також