Ексміністр призначена на посаду ще 25 лютого.

Посол України у США Оксана Маркарова вилетіла до Вашингтона, щоб приступити до роботи у складі української дипломатичної місії.

Про це Маркарова повідомила у своєму фейсбуці.

"Вперше з 1999 року йду на посадку в літак з one way ticket. Від сьогодні - 24/7 в лавах дипломатичної teamUkraine", - написала вона у вівторок вранці.

Фото: facebook.com/oksana.markarova

Фото: facebook.com/oksana.markarova

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення ексміністра фінансів Маркарової Надзвичайним і Повноважним послом України в Сполучених Штатах Америки 25 лютого.

Про цілі нового посла України читайте в інтерв'ю LB.ua з Оксаною Маркаровою "Україні пощастило із новою адміністрацією у США".