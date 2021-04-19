Глава МЗС Литви: Росія показала себе як країна, що підтримує тероризм

Голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що Російська Федерація знову довела свою підтримку тероризму.

Про це він заявив після відеоконференції міністрів закордонних справ країн ЄС, коментуючи "дипломатичну війну" між Прагою і Москвою, повідомляє Delfi.

"Одне з перших питань, які обговорювалися, - це ситуація в Чехії. Як стало відомо вчора, Чехія вислала 18 дипломатів або шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям, у Празі, в посольстві РФ, тому що вони могли брати участь у теракті, скоєному в 2014 року. Тому як я, так і багато інших колег, висловили повну підтримку Чехії. Те, що вони повідомили, ще раз показало те, про що ми вже говорили раніше: Росія ще раз показала себе як країна, що підтримує тероризм і теракти", - сказав Ландсбергіс.

Він зазначив, що на зустрічі закликав учасників діяти солідарно і намагатися скоротити число російських шпигунів, які працюють під дипломатичним прикриттям.

Нагадаємо, що дипломатичний конфлікт між двома країнами пов'язаний з тим, що Чехія назвала російську розвідку винною у підриві складу боєприпасів у Врбетицях у 2014 році.

Більше того, до підриву причетні ті ж оперативники, що підозрюються у отруєнні російського розвідника-перебіжчика Сергія Скрипаля. Анатолій Чепіга (Руслан Боширов) у Чехії працював під іменем Руслан Табаров, а Олександр Мішкін (Олександр Петров) - під іменем Микола Попа.

Чехія 17 березня оголосила про висилку 18 співробітників російського посольства, які були ідентифіковані як офіцери російської розвідки. Росія у відповідь вислала 20 дипломатів з політичного відділу посольства Чехії.