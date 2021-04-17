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Чехія висилає 18 російських дипломатів

Чеська розвідка встановила, що вони є агентами СЗР та ГРУ. 

Чехія висилає 18 російських дипломатів

Уряд Чехії заявив про висилку 18 російських дипломатів у зв'язку з новими фактами в розслідуванні вибуху, що трапився на чеському складі боєприпасів у 2014 році. 

Прем'єр-міністр Андрій Бабіш і його заступник, міністр внутрішніх справ Ян Гамачек повідомили про виклик російського посла Змеєвського, пише "Укрінформ".

Послу доповіли про рішення "вислати всіх працівників російського посольства у Празі, які були чітко ідентифіковані спецслужбами Чеської Республіки як офіцери російських спецслужб Служби зовнішьної розвідки і Головного розвідувального управління". 

"Протягом 38 годин територію Чеської республіки мають залишити 18 співробітників російського посольства", - сказав Гамачек, який визнав, що це призведе до ще більшого погіршення чесько-російських відносин.

Вибухи відбулися 16 жовтня у місті Врбетіце. Тоді підірвалися десятки тонн боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. 

Сьогодні поліція Чехії офіційно заявила про підозри в причетності до вибуху двох росіян, також відомих як "туристи в Солсбері", яких підозрювали в отруєнні Скрипалів у Великобританії. 

На офіційному сайті поліції повідомляється, що ці особи у жовтні 2014 року приїхали у Прагу, а потім в Моравскосилезький та Злинський краї.

"Вони використовували щонайменше два посвідчення особи, коли вперше заявили про себе з двома російськими паспортами на ім'я Олександра Петрова та Руслана Боширова, а потім – за молдовським паспортом на ім'я Миколи Попа та паспортом Таджикистану на ім'я Руслана Табарова", – йдеться у заяві. 

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