В Італії за незаконне затримання мігрантів судитимуть "друга Путіна" – ексглаву італійського МВС

Маттео Сальвіні може отримати заборону на зайняття державних посад і до 15 років позбавлення волі.

Колишнього главу італійського МВС, лідера ультраправої партії "Ліга" Маттео Сальвіні судитимуть у справі про незаконні затримання людей через його заборону висадки понад 100 мігрантів у 2019 році.

Сальвіні наказав залишити мігрантів посеред моря, поки прокуратура не вирішила затримати корабель та евакуювати людей з нього, пише Reuters.

Судовий процес розпочнеться 15 вересня в місті Палермо.

Сальвіні відомий своєю антиміграційною політикою. В разі визнання його винним він може отримати до 15 років позбавлення волі. Також вирок може позбавити його права займати державні посади.

"Я збираюся постати перед судом з високо піднятою головою, за ваше ім'я і за своє. Італія на першому місці, завжди", - написав Сальвіні у Twitter.

Нагадаємо, у лютому 2020 сенат в Італії проголосував за позбавлення депутатської недоторканності колишнього міністра внутрішніх справ країни, лідера правопопулістської партії "Ліга" Маттео Сальвіні.

Корабель "Грегоретті" в липні 2019 був заблокований в сицилійському порту Аугуста. На борту судна італійської берегової охорони перебувало понад 130 мігрантів. Більш як 10 пасажирам, яким була потрібна медична допомога, дозволили зійти на берег. Решті 116 пасажирів після прибуття в порт не дозволили висадитися.

Пасажирам "Грегоретті" дозволили покинути судно тільки після того, як Німеччина, Франція, Португалія, Люксембург та Ірландія погодилися прийняти цих людей.

Крім того, Сальвіні звинувачували в інциденті з пасажирами судна благодійної організації Open Arms, яким також в серпні 2019 протягом 19 днів не дозволяли зійти на берег. В результаті прокурор Луїджі Патронаджіо оголосив про рішення евакуювати мігрантів і затримати судно - врозріз з наказом міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні не пускати в порти країни судна НКО з мігрантами на борту.

Сальвіні також відомий як прихильник Володимира Путіна і не раз закликав до скасування санкцій проти Росії. За порівняно короткий час він кілька разів приїжджав до Москви.