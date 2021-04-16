США закликали Росію не перешкоджати руху суден в Чорному морі

Росію також закликали припинити нарощування сил поблизу кордону з Україною і на окупованих українських територіях.

Сполучені Штати закликають російську сторону не створювати перешкод для руху іноземних суден в Чорному морі.

Про це заявив в п'ятницю представник Пентагону Джон Кірбі, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Ми закликаємо Росію припинити створювати перешкоди для руху суден в цьому районі", - сказав він на брифінгу, відповідаючи на питання про ситуацію в Чорному морі.

Кірбі також закликав РФ припинити нарощування сил поблизу кордону з Україною і на окупованих українських територіях.

Росія 15 квітня оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань.

В МЗС України такий крок назвали грубим порушенням права на свободу судноплавства, гарантованого Конвенцією ООН з морського права. Відповідно до Конвенції, РФ не повинна перешкоджати або заважати транзитному проходу через міжнародну протоку до портів в Азовському морі.