Меркель зробили перше щеплення проти ковіду препаратом AstraZeneca

"Щеплення - це ключ до того, щоб побороти пандемію".

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зробила перще щеплення проти ковіду препаратом компанії AstraZeneca.

Про це повідомляється на сторінці представника уряду ФРН Штеффена Зайберта у Twitter.

"Я рада, що сьогодні мені зробили перше щеплення AstraZeneca. Я хочу подякувати всім, хто бере участь у реалізації вакцинаційної кампанії, і всім тим, хто прищепився", - наводяться у повідомленні слова Меркель.

"Щеплення - це ключ до того, щоб побороти пандемію", - наголосила канцлер.

На сторінці також розміщене фото документа, що підтверджує вакцинацію.

Kanzlerin #Merkel: „Ich freue mich, dass ich heute die Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen habe. Ich danke allen, die sich in der Impfkampagne engagieren – und allen, die sich impfen lassen. Das Impfen ist der Schlüssel, um die Pandemie zu überwinden.“ pic.twitter.com/P4kMJYNrlc — Steffen Seibert (@RegSprecher) April 16, 2021

Нагадаємо, раніше Меркель виступила за комендантську годину в Німеччині для боротьби з коронавірусом.