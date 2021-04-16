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Меркель зробили перше щеплення проти ковіду препаратом AstraZeneca

"Щеплення - це ключ до того, щоб побороти пандемію".

Меркель зробили перше щеплення проти ковіду препаратом AstraZeneca
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зробила перще щеплення проти ковіду препаратом компанії AstraZeneca.

Про це повідомляється на сторінці  представника уряду ФРН Штеффена Зайберта у Twitter.

"Я рада, що сьогодні мені зробили перше щеплення AstraZeneca. Я хочу подякувати всім, хто бере участь у реалізації вакцинаційної кампанії, і всім тим, хто прищепився", - наводяться у повідомленні слова Меркель.

"Щеплення - це ключ до того, щоб побороти пандемію", - наголосила канцлер.

На сторінці  також розміщене фото документа, що підтверджує вакцинацію.

Нагадаємо, раніше Меркель виступила за комендантську годину в Німеччині для боротьби з коронавірусом.

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