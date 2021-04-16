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Бюро ПАРЄ ухвалило рішення про термінові дебати щодо отруєння Навального

Аналогічні дебати були схвалені минулого січня. 

Бюро ПАРЄ ухвалило рішення про термінові дебати щодо отруєння Навального
Фото: скрин видео

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалило рішення про проведення термінових дебатів щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це LB.ua повідомили джерела в асамблеї. Дата дебатів стане відома згодом.

У січні цього року Бюро також схвалило дебати щодо отруєння Навального.

19 січня справу про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального заслухали в комітеті з юридичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи.

Раніше нова глава української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева повідомляла, що вважає за доцільне порушити перед асамблеєю питання отруєння і затримання Навального в рамках оскарження повноважень Росії.

Наприкінці січня ПАРЄ не підтримала оскарження повноважень російської делегації, яке було ініційовано делегатами від України. Водночас депутати ухвалили критичну до Росії доповідь. Після цього глава українського МЗС Дмитро Кулеба назвав ПАРЄ поламаною.

У лютому Мезенцева повідомила, що Українська сторона в ПАРЄ спробує порушити питання про оскарження повноважень російської депутації під час літньої сесії.

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