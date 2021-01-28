У ПАРЄ вирішили не обмежувати повноваження російської делегації

Парламентська асамблея Ради Європи не підтримала оскарження повноважень російської делегації, яке було ініційовано делегатами від України.

Депутати вирішили не відмовлятися від ратифікації повноважень делегації Росії. Напередодні Моніторинговий комітет відхилив усі поправки українських делегатів щодо резолюції.

"Після двугодинних дебатів ПАРЄ ухвалила критичну до Росії доповідь, але при цьому підтвердила повноваження російської делегації", - повідомив у Telegram нардеп, представник української делегації Олексій Гончаренко.

За словами Гончаренка, "критична доповідь про те, що російська делегація не дотримується жодних покладений на неї зобов’язань, була хорошою. Однак, там було пропущено одне ключове слово ― “НЕ”. Не ратифікувати повноваження російської делегації".

Нагадаємо, що у понеділок під час першого дня сесії голова української делегації в асамблеї Марія Мезенцева запустила процедуру оскарження повноважень делегації Росії. 38 делегатів від різних країн-членів Парламентської асамблеї Ради Європи проголосували за українську позицію – оскарження повноважень російської делегації в ПАРЄ.

Причинами для оскарження можуть бути процедурні проблеми або істотні підстави. Такими вважаються порушення статті 5 Статуту РЄ, у якій йдеться про те, що кожна країна-член має поважати принцип верховенства права та гарантувати всім своїм громадянам захист їхніх прав та основних свобод. Питання про оскарження повноважень РФ постало на тлі отруєння та затримання російського опозиціонера Олексія Навального. Мезенцева повідомляла, що Україна вважає доцільним підняття цієї теми у ПАРЄ у рамках оскарження повноважень Росії.

У вівторок Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи погодив попередній проєкт рішення щодо повноважень російської делегації. У ньому пропонувалося не застосовувати до неї жодних санкцій.