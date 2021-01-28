Сенат США офіційно затвердив Ентоні Блінкена на посаді державного секретаря

У 2015-2017 роках він був заступником державного секретаря США.

Сенат Сполучених Штатів Америки офіційно затвердив Ентоні Блінкена на посаді державного секретаря США. За таке рішення проголосували 78 сенаторів, проти - 22.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс привітала призначення Блінкена на посаду.

Вона переконана, що Блінкен оживить американську дипломатію, "просуне наші цінності у світі та сприятиме безпеці та процвітанню Америки".

Congratulations to our new Secretary of State, Antony Blinken. @SecBlinken will revitalize American diplomacy, advance our values in the world, and promote America’s security and prosperity. pic.twitter.com/ecuYdOLFXL — Vice President Kamala Harris (@VP) January 28, 2021

Під час президентської кампанії 2020 року Блінкен виступав в якості неофіційного прессекретаря Байдена, висвітлюючи для преси його погляди на рішення зовнішньополітичних проблем.

Знайомство Блінкена з Байденом відбулося у період 2002-2008 років, коли він приступив до керівництва апаратом демократичної фракції сенатського комітету з міжнародних відносин, одним з голів якого був сенатор Байден.

В адміністрації Барака Обами (2009-2013 роки) Блінкен обіймав посаду радника з національної безпеки Байдена, який тоді був уже віце-президентом.

У 2013-2015 роки Блінкен займав пости заступника радника з національної безпеки президента США, в 2015-2017 роках був заступником державного секретаря США.

Кар'єру на держслужбі Блінкен, випускник Гарвардського і Колумбійського університетів за спеціальністю юриспруденція, почав ще в період президентства Білла Клінтона (1994-2001 роки). Також Блінкен працював в апараті Ради національної безпеки США, був спеціальним помічником президента, курував проблеми відносин з Європою.

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