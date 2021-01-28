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У Росії загорівся пороховий завод, є постраждалі

Трьох людей госпіталізували в опіковий центр.

У Росії загорівся пороховий завод, є постраждалі
Фото: ВК/Подслушано Пермь

У Пермі загорівся пороховий завод. За попередніми даними, постраждали троє людей, їх госпіталізували в опіковий центр.

Як повідомляє "Комерсант", пожежа виникла близько восьмої години ранку. На місце виїхали 16 автомашин МНС, пожежу гасять понад 60 співробітників протипожежної служби МНС і працівники пожежної частини підприємства. Площа пожежі склала 50 кв. м.

"Хлопок стався в баліститній групі цехів. Вантажники працювали з технологічними відходами. Самі по собі відходи спалахнути не могли, на них могло бути здійснено зовнішній вплив, наразі невідомо який", - стверджує джерело "Еха Пермі".

ФКП "Пермський пороховий завод" - одне з найбільших підприємств оборонно-промислового комплексу Прикам'я. Випускає заряди до реактивних систем залпового вогню, комплексів ППО, заряди двигунів для авіаракет, стартово-розгінні системи крилатих ракет, вироби для комплексу ПРО А-135, сферичний порох для стрілецької зброї. Твердопаливна суміш є ключовим компонентом для виробництва низки виробів.

Нагадаємо, в березні 2017-го у Росії сталася пожежа на пороховому заводі в Казані. Як мінімум одна людина загинула.

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