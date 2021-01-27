Boeing 737 MAX дозволили літати в Європі

Експлуатацію літака було заборонено після авіакатастроф в Ефіопії та Індонезії, жертвами яких стали 346 людей.

Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) схвалило повернення в експлуатацію літака Boeing 737 MAX після проведеної модифікації і визнало його безпечним для польотів.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Агентство зобов'язало виробника провести ряд оновлень софта, доопрацювати електроніку, провести технічну перевірку, оновити керівництво з експлуатації та перепідготовці екіпажів. Це дозволить літаку безпечно літати на території Європи після майже двох років, проведених на землі.

Разом з тим в EASA зазначили, що незважаючи на абсолютну впевненість агентства в безпеці літака, фахівці організації продовжать стежити за роботою лайнера, коли він повернеться в експлуатацію.

18 листопада Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) дозволило комерційну експлуатацію Boeing 737 Max, який отримав нове програмне забезпечення. Експлуатацію літака було заборонено в березні 2019 року після двох авіакатастроф, які забрали життя 346 осіб.

Нагадаємо, вперше Boeing 737 Max розбився в Індонезії в жовтні 2018 року. Індонезійські слідчі прийшли до висновку, що причиною першої катастрофи стали механічні та конструктивні проблеми в системі поліпшення характеристик маневрування (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS) - вона у фоновому режимі змінювала дії пілота.

У березні 2019 року літак авіакомпанії Ethiopian Airlines цієї самої моделі розбився в Ефіопії, тоді загинули 157 осіб. Після другої катастрофи компанія вирішила зупинити експлуатацію моделі.