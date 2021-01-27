В США ідентифікували 400 учасників штурму Капітолію і висунули звинувачення 135 з них

ФБР похвалило тих, хто здає своїх друзів та родичів.

Виконувач обов'язків прокурора Вашингтона Майкл Шервін повідомив, що органи юстиції США ідентифікували 400 учасників штурму Капітолію та висунули звинувачення 135 з них.

Про це повідомляє ABC News.

Звинувачення стосуються незаконного проникнення, хуліганства, крадіжці державної власності, нападів на працівників правоохоронних органів та інших кримінальних правопорушень.

Шервін сказав, що список підозрюваних "зростає щогодини", але визнав, що на даний момент слідчі не мають достатніх доказів, щоб висунути звинувачення всім встановленим учасникам штурму.

Помічник директора ФБР Стівен Д'Антуоно в свою чергу похвалив американців, які вказують правоохоронцям на ймовірних підозрюваних. "Дехто з вас, усвідомивши виключну кричущість цього інциденту, здав своїх друзів та членів сім'ї. Ми знаємо, що це рішення часто є болючим, але ви піднімаєте слухавку, бо так правильно. Ми вдячні вам за цей вибір. Америка вдячна вам за цей вибір", - сказав він.

Нагадаємо, що 6 січня прихильники Трампа увірвались в будівлю Капітолію в Вашингтоні. Через це Конгресу довелося перервати затвердження результатів виборів президента, на яких перемогу отримав демократ Джо Байден. Внаслідок заворушень загинуло п'ять осіб.

Нижня палата Конгресу оголосила Трампу імпічмент за підбурювання до заколоту і передала відповідну резолюцію в Сенат.