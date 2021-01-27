Путін запропонував Держдумі ратифікувати продовження СНО-ІІІ

Договір між країнами продовжується на максимально можливий термін - п'ять років - до 5 лютого 2026 року.

Президент Росії Володимир Путін вніс на розгляд Держдуми законопроєкт, який передбачає ратифікацію Угоди про продовження Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-ІІІ).

Відповідний законопроєкт оприлюднений в базі даних нижньої палати російського парламенту.

Як сказано у пояснювальній записці до законопроєкту, договір між країнами продовжується на максимально можливий термін - п'ять років - до 5 лютого 2026 року.

"26 січня 2021 року між Росією і США укладено Угоду про продовження Договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь від 8 квітня 2010 року у формі обміну нотами", - йдеться у повідомленні.

Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-ІІІ) між США і Росією набув чинності у лютому 2011 року. Термін його дії складав 10 років і спливав у лютому 2021 року. Після цього сторони мали дійти згоди щодо подальших дій: або продовжити чинні домовленості, або укласти нові.

Ця угода поряд Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, що припинив діяти у серпні 2019 року, є ключовим документом, які контролюють ядерне озброєння двох найбільших ядерних держав у світі.

Сьогодні стало відомо, що США та РФ погодились продовжити дію угоди. На підтвердження цього вони обмінялись нотами.