Путін порівняв нинішню ситуацію з 1930-ми роками і запропонував Європі "позбутися фобій минулого"

Президент Росії Володимир Путін вперше з 2009 року взяв участь в роботі Всесвітнього економічного форуму, який цього разу через пандемію відбувається в форматі онлайн.

Під час свого виступу Путін сказав, що нинішня ситуація нагадує йому 30-і роки минулого сторіччя. За його словами, у світі посилилося соціальне розшарування, зростає правий і лівий радикалізм, стають більш жорсткими політичні процеси в провідних країнах.

"Деякі експерти - я з повагою ставлюся до їхньої думки - порівнюють поточну ситуацію з 30-ми роками минулого століття. З такою ситуацією можна погоджуватися, можна не погоджуватися. Але за багатьма параметрами, за масштабом і комплексному, системному характеру викликів, потенційних загроз певні аналогії все-таки напрошуються", - сказав президент Росії.

Тридцяті роки XX закінчилися світовою війною, і Путін застеріг від повторення гарячого конфлікту. Він вважає, що це означатиме кінець цивілізації.

Ще Путін сказав, що Росія і Європа мають повернутися до позитивного порядку денного і запропонував "позбутися фобій минулого і дивитися в майбутнє".

"Якщо ми зможемо піднятися над цими питаннями, позбутися цих фобій, нас чекає позитивний етап в стосунках. Ми до цього готові, цього хочемо, до цього прагнемо. Але любов неможлива, якщо вона декларується тільки з однієї сторони, вона має бути взаємною", - сказав Путін.

Політичні стосунки Росії та Європи зіпсувалися в 2014 році через окупацію Криму та збройну агресію проти України на Донбасі.

Протягом наступних років країни Євросоюзу ввели в дію кілька пакетів санкцій проти Росії, а держави блоку звузили політичні контакти з Москвою.

У 2018 році виник новий конфлікт через "справу Скрипаля", коли російські агенти використали хімічну зброю на території Великобританії.