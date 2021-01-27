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У ПАРЄ підготували проєкт резолюції, що зберігає повноваження делегації Росії

Проєкт документу засуджує дії Росії, але "прагне до діалогу". 

У ПАРЄ підготували проєкт резолюції, що зберігає повноваження делегації Росії
Фото: facebook/Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи погодив попередній проєкт рішення щодо повноважень російської делегації. У ньому пропонується не застосовувати до неї жодних санкцій.

Документ підготований ексглавою комітету, австрійським депутатом Штафаном Шеннахом, пише "Українська правда".

У проєкті документу визнається, що РФ у низці питань відступила від своїх зобов'язань перед Радою Європи. Мова йде про зміни до конституції, що дозволяють не виконувати рішення ЄСПЛ, надання парламенту РФ важелів впливу на Конституційний суд, а також про спроби закріпити оккупацію Криму.

Також засуджують "авторитарні тенденції" та ситуацію з отруєнням опозиціонера Олексія Навального і придушення масових протестів. Але проєкт документу пропонує не накладати на Росію жодних санкцій до делегації Росії, пояснюючи це прагненням до діалогу. 

Протягом 27 січня члени ПАРЄ можуть подавати зауваження до проєкту резолюції, а голосування за неї пройде у четвер.

Нагадаємо, якщо після розгляду Моніторинговим комітетом у ПАРЄ підтримають оскарження повноважень російської делегації, то вона знову може втратити право голосу. Одним з приводів для початку процедури оскарження стало отруєння та подальший арешт Навального. Запуск процедури розпочала голова української делегації в асамблеї Марія Мезенцева. Це підтримали 38 депутатів, 61 висловився проти. 

Російську делегацію вже позбавляли права голосу в 2014 році після початку окупації Криму. Санкції продовжували кілька разів, аж поки у 2019 році асамблея не внесла зміни до регламенту, що дозволило Росії повернути повноваження.

Україна у відповідь на цей крок заявила, що відмовляється від участі в осінній сесії 2019 року. У січні 2020 ПАРЄ затвердила повноваження російської делегації. 

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