Уряд Данії виплатить фермерам $3 млрд за вбитих через коронавірус норок

У листопаді минулого року влада країни ухвалила рішення знищити всіх норок для стримування захворювання на ковід.

Уряд Данії виплатить 3 млрд доларів компенсації фермерам, які вирощують норок, після того, як у 2020 році було прийнято рішення знищити тварин, щоб зупинити поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Financial Times.

Раніше парламентарії погодилися виплатити фермерам 19 млрд данських крон ($3,1 млрд) на відшкодування збитків від 17 млн убитих тварин і втрати доходів.

Данія була найбільшим у світі виробником шкурок норки.

Нагадаємо, у листопаді влада Данії ухвалила рішення знищити всіх норок в країні для стримування масових спалахів COVID-19 на фермах. Ситуація ускладнилася виявленням мутованого варіанту, який, за словами влади, показав знижену чутливість до антитіл.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, норки проявили особливу сприйнятливість до зараження коронавірусом. Ситуація ускладнюється тим фактом, що норки розводяться у великих кількостях і в тісних умовах.

Міністр продовольства і сільського господарства країни Могенс Єнсен подав у відставку після того, як уряд визнав, що у нього не було належної правової основи для ухвалення рішення про знищення норок, що робить такий крок потенційним порушенням конституції.

Пізніше в МОЗ заявили, що мутований коронавірус з норкових ферм, "швидше за все", вимер.