Резолюцію про імпічмент Трампа передали в Сенат США

У Сенат з Палати представників Конгресу США в понеділок, 25 січня, передали резолюцію щодо імпічменту експрезидента США Дональда Трампа. Американські ЗМІ показали, як менеджери імпічменту перейшли з приміщень Палати представників до крила Капітолія, де засідає Сенат, передає DW.

Отже, процес імпічменту формально запущено, утім, за домовленістю між демократами та республіканцями, слухання щодо справи Трампа в Сенаті почнуться на тижні, який стартує 8 лютого.

Президент США Джо Байден вважає, що судовий процес у Сенаті щодо оголошення імпічменту Трампа має відбутися. При цьому, на його думку, 17 сенаторів-республіканців не проголосують за імпічмент. "Сенат змінився відтоді, як я там був, але він не змінився так сильно", - сказав Байден в інтерв'ю телеканалу CNN.

Справа Трампа унікальна тим, що вперше в історії США йдеться про імпічмент президента, який вже пішов з посади. Втім, цей судовий процес має не лише символічне значення. Після обвинувального вироку може послідувати голосування щодо заборони Трампу балотуватися знову на посаду глави держави.

13 січня Палата представників США оголосила імпічмент президентові Дональду Трампу через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолію 6 січня. Тоді в результаті безладів загинули 5 осіб, зокрема один поліцейський.