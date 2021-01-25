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Питання повноважень російської делегації у ПАРЄ вирішать у четвер

Днем раніше відбудуться дебати щодо отруєння Олексія Навального. 

Питання повноважень російської делегації у ПАРЄ вирішать у четвер
Фото: facebook/Parliamentary Assembly of the Council of Europe

У четвер, 29 січня, у Парламентській асамблеї Ради Європи ухвалять остаточне рішення щодо повноважень російської делегації. Днем раніше, у середу, в ПАРЄ пройдуть дебати щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це LB.ua повідомили джерела у ПАРЄ.

Якщо після розгляду Моніторинговим комітетом у ПАРЄ підтримають оскарження повноважень російської делегації, то вона знову може втратити право голосу. Одним з приводів для початку процедури оскарження стало отруєння та подальший арешт Навального. Запуск процедури розпочала голова української делегації в асамблеї Марія Мезенцева. Це підтримали 38 депутатів, 61 висловився проти. 

Член української делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко у Telegram розповів, що голова російської делегації Петро Толстой пропонував не проводити дебати щодо Навального, але його пропозицію відхилили. За дебати висловилися 104 людини, проти - 27.

Нагадаємо, що розгляд цього питання на сесії Бюро ПАРЄ схвалило 22 січня. Водночас Бюро відхилило обговорення ситуації з правами людини в Криму, але Україна має намір підняти це питання безпосередньо під час сесії. Українська делегація поїхала до Страсбурга в повному складі, хоча спочатку повідомлялося, що участь візьмуть не всі делегати. 

19 січня справу про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального заслухали в комітеті з юридичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи.

Раніше нова глава української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева повідомляла, що вважає за доцільне порушити перед асамблеєю питання отруєння і затримання Навального в рамках оскарження повноважень Росії.

Зимова сесія ПАРЄ відбувається у гібридному форматі. Частина національних делегацій беруть участь онлайн, частина - офлайн. 

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