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У Нідерландах під час "антикарантинних" протестів грабували магазини і палили сміттєвики

Приводом для заворушень стала комендантська година, введена вперше з часів Другої світової війни. 

У Нідерландах під час "антикарантинних" протестів грабували магазини і палили сміттєвики
рупа протестуючих протестує проти комендантського часу на Гроте Маркт в Енсхеде, Нідерланди, 24 січня 2021 року.
Фото: EPA/UPG

У Нідерландах мітинги проти локдауну переросли в масові заворушення – деякі протестувальники палили авто та грабували магазини. Правоохоронці затримали більше 240 осіб.

Протести 24 січня охопили декілька міст, пише Reuters. Заворушення почалися на другий день дії посилених обмежень, зокрема, введеної комендантської години після 9-ої вечора. 

У центрі Амстердама мітингарі кидалися камінням та феєрверками, поліція, за словами очевидців, використовувала водомет та кінних офіцерів. 

Також відомо про факти підпалу авто, кидання каміння в полісменів та знищення громадського майна. 

Місцеве телебачення показало сюжети про грабунки магазинів та підпали в місті Ейндховен. Там заарештували щонайменше 55 осіб.

Коменданська година була введена в Нідерландах вперше з часів Другої світової війни. З 21 по 4:30 заборонено виходити на вулиці, крім як для вигулу собак та роботи. Тим, хто йде з чи на роботу, потрібен спеціальний дозвіл. 

В Амстердамі в протесті взяли участь близько 1,5 тисячі людей. Після розгону демонстрації на Музейній площі відбулися сутички між протестувальниками та поліцією, мітингарі палили сміттєві урни, повідомляє Euronews

Зростання захворюваності на коронавірус в Нідерландах почалося наприкінці грудня. Станом на 25 січня загальна кількість захворілих склала 948 933 випадки, з них понад 4000 за останню добу. 

Фото: index.minfin

Нагадаємо, що протести через карантин відбувалися у Нідерландах і влітку. У місті Гаага люди вийшли на мітинг проти обмежувальних заходів, пов'язаних із коронавірусною хворобою. Загальна кількість учасників склала близько 1,5 тисячі.

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