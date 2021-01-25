Facebook на добу заблокував голову Роскосмосу за допис про "знахабнілих американців"

Рогозін закликав експосла США "не втручатися у внутрішні справи РФ" і заявив, що Макфол вітає "Вільну Навальнію".

Соцмережа Facebook на вихідних заборонила керівнику Роскосмосу Дмитру Рогозіну публікувати нові повідомлення, поки що лише на добу. Це сталося через його коментарі постів експосла США в РФ Майкла Макфола, який підтримав протести на захист опозиціонера Олексія Навального.

"Мій аккаунт забанили на добу, тому що мій пост нібито порушує правила співтовариства. Саму публікацію приховали. Ось вам і вся «свобода слова» на американський манер", - заявив Рогозін росЗМІ.

Макфол опублікував у Twitter кілька постів на тему демократії в Росії, зокрема про Навального та масові акції протесту, які відбулися на його підтримку 23 січня.

"Російські мирні демонстранти прагнули вільних і справедливих виборів і дотримання основних прав людини", - написав він.

Рогозін у відповідь закликав США "не втручатися у внутрішні справи РФ". Він також заявив, що Макфол у своєму Twitter вітає "Вільну Навальнію".

"Раніше англосакси нас хотіли перетворити на "бананову республіку", обзивали "бензоколонкою", тепер пропонують назвати ім'ям свого кумира й агента. Оце так. Скажу тобі, Майкле, як посол послу: ви, панове американці, остаточно знахабніли. Учителів із себе не вдавайте, вчителі ви хрінові, такий безлад на весь світ у себе влаштували. А у справах нашої країни ми самі розберемося", - написав голова "Роскосмосу".

Нагадаємо, у 2017 році Молдова оголосила Рогозіна персоною нон ґрата, оскільки той неодноразово дозволяв собі "недипломатичні висловлювання про владу і жителів республіки".