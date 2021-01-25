Україна виходить з локдауну. Список заборон та дозволів
Україна виходить з локдауну. Список заборон та дозволів
Помер старший брат Ріната Ахметова
Помер старший брат Ріната Ахметова
Незалежний Трибунал виніс рішення щодо відсторонення Ястремської від змагань
Незалежний Трибунал виніс рішення щодо відсторонення Ястремської від змагань
Поліція знайшла чоловіка, якого викрали з парковки у Харкові
Поліція знайшла чоловіка, якого викрали з парковки у Харкові
Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу
Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу
Загинуло троє рибалок, які провалилися під кригу
Загинуло троє рибалок, які провалилися під кригу
Білоруси вийшли на недільні акції з підтримки політичних в’язнів
Білоруси вийшли на недільні акції з підтримки політичних в’язнів
Кількість затриманих під час акцій на підтримку Навального у Росії перевищила 1,9 тис. осіб
Кількість затриманих під час акцій на підтримку Навального у Росії перевищила 1,9 тис. осіб
Мер Парижа і відомий французький футболіст підтримали українця, якого жорстоко побили в Парижі
Мер Парижа і відомий французький футболіст підтримали українця, якого жорстоко побили в Парижі
ГоловнаСвіт

Facebook на добу заблокував голову Роскосмосу за допис про "знахабнілих американців"

Рогозін закликав експосла США "не втручатися у внутрішні справи РФ" і заявив, що Макфол вітає "Вільну Навальнію".

Facebook на добу заблокував голову Роскосмосу за допис про "знахабнілих американців"
Фото: EPA/UPG

Соцмережа Facebook на вихідних заборонила керівнику Роскосмосу Дмитру Рогозіну публікувати нові повідомлення, поки що лише на добу. Це сталося через його коментарі постів експосла США в РФ Майкла Макфола, який підтримав протести на захист опозиціонера Олексія Навального.

"Мій аккаунт забанили на добу, тому що мій пост нібито порушує правила співтовариства. Саму публікацію приховали. Ось вам і вся «свобода слова» на американський манер", - заявив Рогозін росЗМІ.

Макфол опублікував у Twitter кілька постів на тему демократії в Росії, зокрема про Навального та масові акції протесту, які відбулися на його підтримку 23 січня.

"Російські мирні демонстранти прагнули вільних і справедливих виборів і дотримання основних прав людини", - написав він.

Рогозін у відповідь  закликав США "не втручатися у внутрішні справи РФ". Він також заявив, що Макфол у своєму Twitter вітає "Вільну Навальнію".

"Раніше англосакси нас хотіли перетворити на "бананову республіку", обзивали "бензоколонкою", тепер пропонують назвати ім'ям свого кумира й агента. Оце так. Скажу тобі, Майкле, як посол послу: ви, панове американці, остаточно знахабніли. Учителів із себе не вдавайте, вчителі ви хрінові, такий безлад на весь світ у себе влаштували. А у справах нашої країни ми самі розберемося", - написав голова "Роскосмосу".

Нагадаємо, у 2017 році Молдова оголосила Рогозіна персоною нон ґрата, оскільки той неодноразово дозволяв собі "недипломатичні висловлювання про владу і жителів республіки".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також