Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
​США внесли в "чорний список" китайського інвестора "Мотор Січі"
​США внесли в "чорний список" китайського інвестора "Мотор Січі"
В Україні тривають акції протесту через підняття цін на газ, люди перекривають траси
В Україні тривають акції протесту через підняття цін на газ, люди перекривають траси
Закуповувати вакцини від коронавірусу для України буде міжнародна організація, а не державне підприємство (оновлено)
Закуповувати вакцини від коронавірусу для України буде міжнародна організація, а не державне підприємство (оновлено)
Віктор Ляшко: "Ми не тому вводимо обмеження, що вірус шкарпетками передається. Ці обмеження – прохання бізнесу"
Віктор Ляшко: "Ми не тому вводимо обмеження, що вірус шкарпетками передається. Ці обмеження – прохання бізнесу"
Вітренко пропонує запровадити новий механізм обрання постачальників газу
Вітренко пропонує запровадити новий механізм обрання постачальників газу
Граничну ціну газу збираються ввести для населення і ТКЕ. Проєкт постанови
Граничну ціну газу збираються ввести для населення і ТКЕ. Проєкт постанови
У Житомирі учасники акції проти підвищення тарифів увірвалися до облради (оновлено)
У Житомирі учасники акції проти підвищення тарифів увірвалися до облради (оновлено)
Радник Байдена виступив за призупинку санкцій проти "Північного потоку-2"
Радник Байдена виступив за призупинку санкцій проти "Північного потоку-2"
ГоловнаСвіт

Facebook та Instagram зняли блокування сторінок Трампа

Сторінки були заблоковані з 7 січня.

Facebook та Instagram зняли блокування сторінок Трампа
Фото: EPA/UPG

16 січня акаунти 45-го президента США Дональда Трампа у соцмережах Facebook та Instagram виявилися розблокованими.

Сторінки знову активні для відвідування, однак наразі невідомо, чи є у Трампа доступ до них. Останні дописи в обох соцмережах датовані 6 січня.

Після штурму Капітолію 6 січня генеральний директор Facebook Марк Цукерберг заявив, що його соцмережі забанили Трампа до кінця його президентства, тобто дня інавгурації Джо Байдена, яка запланована на 20 січня.

9 січня Twitter безстроково заблокував акаунт Трампа через "ризик подальшого підбурювання до насильства". Крім того, керівництво сервісу мікроблогів пообіцяло заблокувати акаунт будь-якого користувача, який надав слово президенту США.

У зв’язку з блокуванням акаунтів Трампа в соцмережах і відключенням популярної серед прихильників президента США соціальної мережі Parler 12 січня Telegram став другим за кількістю завантажень додатком у США.

Створений відразу після блокування президента США Дональда Трампа в Twitter канал імені Трампа Telegram позначив як "шахрайський".

Після блокування Трампа Facebook і Twitter за два дні подешевшали на 51 млрд доларів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також