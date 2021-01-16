Facebook та Instagram зняли блокування сторінок Трампа

Сторінки були заблоковані з 7 січня.

16 січня акаунти 45-го президента США Дональда Трампа у соцмережах Facebook та Instagram виявилися розблокованими.

Сторінки знову активні для відвідування, однак наразі невідомо, чи є у Трампа доступ до них. Останні дописи в обох соцмережах датовані 6 січня.

Після штурму Капітолію 6 січня генеральний директор Facebook Марк Цукерберг заявив, що його соцмережі забанили Трампа до кінця його президентства, тобто дня інавгурації Джо Байдена, яка запланована на 20 січня.

9 січня Twitter безстроково заблокував акаунт Трампа через "ризик подальшого підбурювання до насильства". Крім того, керівництво сервісу мікроблогів пообіцяло заблокувати акаунт будь-якого користувача, який надав слово президенту США.

У зв’язку з блокуванням акаунтів Трампа в соцмережах і відключенням популярної серед прихильників президента США соціальної мережі Parler 12 січня Telegram став другим за кількістю завантажень додатком у США.

Створений відразу після блокування президента США Дональда Трампа в Twitter канал імені Трампа Telegram позначив як "шахрайський".

Після блокування Трампа Facebook і Twitter за два дні подешевшали на 51 млрд доларів.