Великобританії ще дуже далеко до послаблення карантину, – міністр охорони здоров’я

Метью Генкок заявив про тиск на Національну службу охорони здоров'я.

Великобританія все ще далека від можливості послабити національний карантин, незважаючи на те, що обмеження знижують рівень захворюваності на коронавірус.

Про це заявив Міністр охорони здоров'я країни Метью Генкок, пише reuters.com.

“Є перші докази того, що локдаун зменшує кількість випадків (ковіду, – ред.). Але нам ще дуже далеко до насправді низького рівня, оскільки рівень захворюваності був неймовірно високим, і ви бачите тиск на Національну службу охорони здоров'я”, – сказав він.

Нагадаємо, британський прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що виявлений на початку січня британський варіант коронавірусу не тільки швидше передається, але й, можливо, більш небезпечний.

Водночас троє експертів, які консультують уряд, висловили сумнів у цьому.

Завтра, 25 січня британський уряд розгляне можливість введення жорсткішого карантину для тих, хто прибуває до країни. Передбачається запровадження вимоги 10-денного карантину новоприбулих у готелях при аеропортах.

За дотриманням карантину пропонується стежити за допомогою GPS і технологій розпізнавання особи, а плату за розміщення в готелях стягувати із самих ізольованих.

Станом на сьогодні у країні зафіксовано 3 617 459 випадків COVID-19, померло 97 329 осіб.