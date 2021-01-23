Фото: dw.com Акція у Хабаровську

У Росії сьогодні, 23 січня розпочалися акції на підтримку Олексія Навального та інших політв'язнів.

Про це пише Німецька хвиля.

Приводом став арешт опозиціонера, який повернувся після лікування на батьківщину з Німеччини.

Протести мають пройти у понад 40 російських містах.

У Владивостоку бійці ОМОНу почали жорсткий розгін учасників акції.

А вот так силовики разгоняют людей, несогласных с тем, что их обворовывает плешивый дед pic.twitter.com/nbgjSWuTP0 — Штаб Навального во Владивостоке (@teamnavalny_vdk) January 23, 2021

Возле «Версаля» жёсткие задержания. Горожан скручивают и уводят люди в камуфляже. pic.twitter.com/UbZieS8NPs — Штаб Навального во Владивостоке (@teamnavalny_vdk) January 23, 2021

Задовго до початку акції в Москві на Пушкінській площі столиці Росії затримали чоловіка з табличкою "Я не боюся". Навколо площі з вечора п'ятниці стоять огорожі, багато поліції і спецтехніки, в тому числі автозаки.

Під час акції в Благовєщенську силовики затримали щонайменше 10 осіб, серед них є підліток і журналіст Андрій Афанасьєв.

У Хабаровську силовикам дали команду: "Хапати всіх підряд!". Після цього ОМОН почав масові затримання.

У Новосибірську в акції беруть участь чотири тисячі осіб, повідомляє "Тайга.інфо". ОМОН починає ділити людей на квадрати, до площі під'їхав автозак.

Оновлення 12:01. Російські ЗМІ повідомили про колону бронетехніки, яка рухалася у бік Москви.

“Кореспондент “Медузи” зауважив колону бронетехніки, яка рухалася в бік Москви по Горьковському шосе близько 10 ранку”, – пише meduza.io.

Фото: meduza.io

Оновлення 14:21. Як пише rbc.ua, вже затримано 237 осіб в 28 містах. Найбільше затримань відбулося в Новосибірську – 56.

При цьому затримання відбуваються із застосуванням сили. Одному з демонстрантів після зіткнення з силовиками було надано медичну допомогу.

Силовики так избили участника акции в Новосибирске, что ему срочно необходима медицинская помощь.



Видео: Новосибирск ЧП pic.twitter.com/SuBmYbH60b — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

Оновлення 15:35. Кількість затриманих зросла до 1090 осіб, повідомили в ОВД-Інфо.

Нагадаємо, російського опозиційонера Олексія Навального 17 січня затримали відразу після прильоту з Німеччини, де він проходив кількамісячне лікування після отруєння "Новачком". Він провів ніч у поліцейському відділку, адвокатів до нього не пустили. Також затримали 68 людей, які зустрічали опозиціонера чи проводили заходи на його підтримку.

Наступного дня політика заарештували на 30 діб через звинувачення у порушенні правил відбування умовного покарання в справі "Ів Роше".

За даними Bloomberg, Навального можуть посадити на 13,5 років.