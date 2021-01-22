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Bloomberg: Навального можуть посадити на 13,5 років

Перший вирок очікується уже 2 лютого.

Bloomberg: Навального можуть посадити на 13,5 років
Фото: EPA/UPG

Російський опозиціонер Олексій Навальний може отримати 13,5 років позбавлення волі, повідомило в п'ятницю агентство Bloomberg.

Його джерела розказали, що уже 2 лютого Навального можуть засудити до 3,5 років позбавлення волі у справі "Ів Роше", тобто замінити умовний термін на реальний. Федеральна служба виконання покарань звинувачує Навального в ухиленні від виконання обов'язків умовно засудженого.

"Кремль вирішив потримати Навального у в'язниці протягом кількох років чи більше, відмовившись від колишньої практики - призначати позбавлення волі не більше ніж на кілька тижнів, за словами двох людей, наближених до керівництва держави, які говорили на умовах анонімності. Він може отримати 3,5 роки на засідання, призначеному на 2 лютого. Ще одна справа - в роботі, вона може додати ще 10 років", - йдеться в статті.

Нагадаємо, що 18 січня Навального арештували після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався після отруєння "Новичком". Приводом для арешту стало звинувачення у порушенні правил відбування умовного покарання в справі "Ів Роше".

Опозиціонер Олексій Навальний і його брат Олег звинувачувалися в розкраданні понад 26 млн рублів у компанії "Ів Роше Схід" і ще понад чотири мільйони рублів у "багатопрофільній процесинговій компанії". За версією слідства, вони створили підставну компанію "Главподписка", яка надавала послуги з доставки поштових відправлень за завищеними цінами. Навальний провину не визнавав і стверджував, що діяв у межах закону.

Після арешту Навальний закликав громадян Росії виходити на протестні акції 23 січня. У відповідь російська влада почала затримувати співробітників Фонду боротьби з корупцією, яку очолює Навальний.

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