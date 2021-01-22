Медики діагностували в нього опіки 50% тіла.

У центрі Мінська, біля Будинку уряду на площі Незалежності, 35-річний чоловік скоїв самопідпал. У Слідчому комітеті уточнили, що він облив себе якоюсь рідиною, пише Tut.by.

Міліція встановлює обставини події. Наразі чоловік перебуває в лікарні, у нього опіки понад 50% тіла.

Відео події надіслали виданню очевидці.

За словами очевидців, полум'я з чоловіка збили охоронці Будинку уряду за допомогою вогнегасників.

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що потерпілий досі непритомний. При первинному огляді співробітники швидкої допомоги діагностували у нього опіки понад 50% тіла. чоловіка відвезли у Республіканський опіковий центр.

Нагадаємо, у Білорусі із серпня тривають акції протесту. Вони супроводжуються жорстким насильством силовиків. Кілька мітингувальників загинули, десятки - постраждали. Тисячі учасників протестів затримали, частину з них - арештували.

Результати білоруських виборів не були визнані міжнародною спільнотою, у тому числі Україною.