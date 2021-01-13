Садовий поставив під сумнів етичність купівлі для Львова автобусів у МАЗу

У разі скасування тендеру влада міста Львова втратить ще рік.

Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до влади з проханням повідомити, чи доречне підтримання економічних зв’язків з Білоруссю.

Йдеться, зокрема, про 100 автобусів, які Львів має намір закупити у "Мінського автомобільного заводу".

Звернення оприлюднене на сторінці Садового у фейсбуці.

Як пише Садовий, за оцінками міжнародних експертів, найвигіднішу пропозицію подала білоруська компанія “МАЗ”. Пропозиції інших учасників тендеру або значно дорожчі, або не відповідають технічним вимогам конкурсу.

"Чи маємо ми моральне право купувати автобуси в Білорусі? Тут маю нагадати, що Верховна рада України визнала президентські вибори в цій країні недемократичними. Мирні страйки білоруських громадян, в тому числі працівників МАЗу, регулярно придушують силовики. Відповідь на це питання я б хотів почути від керівництва Європейського банку, Кабінету міністрів та львів’ян", - зазначив міський голова Львова.

Він додав, що у разі скасування тендеру влада міста Львова втратить ще рік.

Зазначимо, що у 2018 році міська влада Львова закупила 100 великих автобусів білоруського виробництва. Ключовим у прийнятті рішення щодо вибору постачальника автобусів для Львова була ціна і якість машин.

Нагадаємо, Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результатів виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян. Однак незважаючи на протести у країні та заяви світової спільноти, 23 вересня 2020 у Мінську в Палаці незалежності відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

У МЗС України заявили, що після завершення терміну останньої каденції Лукашенка як президента Білорусі Україна буде називати його по імені, не зазначаючи посади.