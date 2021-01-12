У Роттердамі вночі стався потужний вибух
У Роттердамі вночі стався потужний вибух
Мезенцева очолила українську делегацію у ПАРЄ (оновлено)
Мезенцева очолила українську делегацію у ПАРЄ (оновлено)
Верховний Суд роз'яснив, які дії затриманого не можна вважати опором поліції
Верховний Суд роз'яснив, які дії затриманого не можна вважати опором поліції
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
США ввели санкції проти Дубінського, Онищенка, Кулика
США ввели санкції проти Дубінського, Онищенка, Кулика
Ганс Ульрих Ґумбрехт: «Повернення до колишньої реальності вже неможливе»
Ганс Ульрих Ґумбрехт: «Повернення до колишньої реальності вже неможливе»
Зеленський пов'язав зростання ринкової ціни на газ з погодними умовами та "причинами, які склалися в Європі" (оновлено)
Зеленський пов'язав зростання ринкової ціни на газ з погодними умовами та "причинами, які склалися в Європі" (оновлено)
ГоловнаСвіт

Россией займётся ЦРУ

Президент Байден собирается трансформировать Совет национальной безопасности США (СНБ) – консультативный орган при главе Белого дома, где принимаются решения по наиболее важным проблемам, касающимся защиты государственных интересов как внутри страны, так и за рубежом. Эти изменения в определённом смысле затронут и всё постсоветское пространство, включительно с Украиной. При Байдене, как во времена Обамы, появится отдел по делам России и Центральной Азии. Он будет рассматривать вопросы, связанные, в том числе, с ограничением агрессивной политики РФ в странах, размещённых по периметру её нынешних границ. Примечательно, что руководить этим направлением будет бывший старший аналитик ЦРУ – Андреа Кендалл-Тейлор.

Фото: EPA/UPG

Байден и конец изоляционизма

Есть несколько важных изменений, которые произойдут в работе Совета нацбезопасности. Во-первых, новая американская администрация очертит для СНБ три новых направления, которые, как полагает Байден и его команда, в последующем будут влиять на политический и экономический уклад США. Среди них – здравоохранение (пандемии и вакцинирование), права человека, новые технологии. Избранный президент заявил, что его цель – разрушить границы между национальной безопасностью и внутренней политикой.

Из этого вытекают два следствия. Так, будущая американская администрация собирается противостоять ключевым противниками на этих направлениях, заняв там лидирующую позицию. И те события, которые недавно разворачивались вокруг политической истории с Twitter, будут иметь постоянные глобальные последствия. Теперь новые технологии – инструмент для сдерживания и противодействия. Далее – был подан сигнал, что Соединённые Штаты перестают отдавать на откуп другим странам вопросы обустройства миропорядка. То есть, поведение России, Китая и Ирана так же затрагивают вопросы нацбезопасности США, как и пандемия COVID-19.

Фото: EPA/UPG

Следовательно, США времён администрации Байдена откажутся от политики изоляционизма и вернутся к тем процессам, которые мы называем глобализацией. В ближайший год мы увидим новую доктрину национальной безопасности Соединённых Штатов, где Китай может стать прямым соперничающим конкурентом, Иран – выйти из числа соперников (или перейти в низшую категорию угроз), а Россия, напротив, закрепит за собой этот статус, предоставленный ей ещё Трампом. Вероятнее всего, здесь мы можем говорить о продолжении и усилении политики Монро-Вильсона. Со всеми отсюда вытекающими последствиями для миропорядка. И это – второе следствие.

Та старая – новая философия, которую пытается ввести Байден в функционал СНБ, говорит нам о том, что 46-й президент США будет активно заниматься вопросами нацбезопасности и международной политики, что эти направления будут закреплены сугубо за ним. Для этих целей он подбирает команду единомышленников, которая будет состоять в большинстве своём из числа людей, входивших в администрацию Обамы, а также (что не является взаимоисключающим) – американских высокопоставленных военных и разведчиков.

Напомним, что во времена Трампа влияние разведки и военных в Совете нацбезопасности США было значительно ослаблено. На высшие посты в СНБ назначались люди, которые не имели никакого отношения к вопросам защиты государства. Здесь можно вспомнить политтехнолога, идеолога правых радикальных сил Стивена Бэннона, который был старшим советникам 45-го президента по вопросам национальной безопасности. Совет при Байдене будет усилен во многом генералами армии и офицерами из числа разведчиков.

Американская разведчица против России

Одним из таких офицеров, которыми Байден усилит СНБ, будет Андреа Кендалл-Тейлор. Она возглавит российское направление. Напомню, что при президенте Трампе отдел, занимающийся РФ, был упразднён: проблематикой нашего северо-восточного соседа занимался европейский департамент. Теперь же в Совете нацбезопасности вновь появится подразделение по делам России и Центральной Азии.

Андреа Кендалл-Тейлор
Фото: 60 Minutes/YouTube
Андреа Кендалл-Тейлор

Здесь важно понять, что Байден сформировался как политик во времена холодной войны, поэтому он явно будет действовать в контексте сдерживания России, усиления давления в отношении её, ограничения позиций РФ как в странах постсоветского блока, так и в тех региональных точках, где Москва смогла укрепить свои позиции – в Сирии, Ливии, Афганистане, КНДР, Венесуэле и прочих. Из этого следует, что ему нужен человек, который отлично понимает, что такое Россия и как с ней можно бороться.

Посему выбор пал на Андреа Кендалл-Тейлор. Ещё до того, как она возглавила российское направление в переходной команде избранного президента Байдена, чиновница работала по линии российской разведки и являлась старшим аналитиком ЦРУ. К слову, изучению России и всему, что с ней связано, она посвятила большую часть своей профессиональной жизни.

С 2015 по 2018 годы она была заместителем главы отдела по проблемам России и Евразии в Национальном совете по разведке. Фактически все, что было связано с российской проблематикой, шло через неё. Как раз в этот период РФ вела активные боевые действия на Донбассе, организовывала торговые войны против Беларуси, участвовала в сирийской операции, сближалась с Китаем и Ираном – список можно продолжить.

Кендалл-Тейлор специализируется на проблеме сдерживания автократических режимов и на их зависимости от энергоресурсов.

Андреа Кендалл-Тейлор
Фото: cnas.org
Андреа Кендалл-Тейлор

В своей статье для Georgetown Journal of International Affairs она отмечала, что Владимир Путин решил начать военные действия в Украине, так как был уверен, что экономически и политически Киев зависит от Москвы, а американцы и европейцы не смогут сразу предоставить адекватный ответ. Офицер разведки полагает, что одни только социально-экономические сдерживающие меры не замедлят агрессивную политику российского руководства. Более того, она считает, что при нынешнем поведении США на международной арене у Москвы в обозримом будущем будут сохраняться ресурсы для проведения той внешней политики, которую она внедряет сейчас.

«Путин усиливает российское влияние дешевыми средствами – ограниченное военное вмешательство, кибероперации и кампании влияния обходятся относительно недорого. В Украине и Сирии, например, Кремль применил столько сил для достижения своих целей, чтобы общие расходы равнялись незначительному проценту ВВП РФ», – пишет Кендалл-Тейлор.

Она уверена, что противостояния в Грузии, Украине и в Сирии лишь укрепили уверенность Путина в том, что военные действия служат эффективным средством достижения его внешнеполитических целей.

Российская военная авиация на базе Хмеймим в провинции Латакия, Сирия.
Фото: EPA/UPG
Российская военная авиация на базе Хмеймим в провинции Латакия, Сирия.

«Путин увидел, что использование военной силы усиливает позиции России на переговорах с Западом, что такие действия являются наиболее эффективным способом для привлечения его внимания… В этом отношении современные военные инструменты, такие как кибероружие, стали гораздо более важной частью инструментария внешней политики Путина, что позволяет предположить, что в будущем он будет придерживаться более агрессивного и милитаристского подхода», – указывает бывший аналитик ЦРУ.

Описывая же пертурбации, происходящие в связи с конституционными изменениями в России, офицер на страницах влиятельного американского журнала Foreign Affairs указывала, что российский президент осознаёт всю шаткость режима после его ухода, поэтому пытается убедить российскую общественность и, вероятно, элиту, сформировавшуюся вокруг него, в том, что система жизнеспособна. По этой причине, как говорит Кендалл-Тейлор, Путин заранее объявил конституционную реформу – для защиты власти от возможных потрясений.

Американская разведчица уверена, что власть в России упадёт, однако она также отмечает, что Путин будет влиять на миропорядок и менять правила игры на международной арене до тех пор, пока у него будет такая возможность. Этому может помешать Вашингтон, пишет офицер.

«Путин склонен к ошибкам в расчётах, а Россия – страна со средним уровнем дохода и номинальным ВВП размером с Испанию. Напротив, российское продвижение в значительной степени является результатом нежелания Вашингтона вести за собой и неспособности Запада оказать достаточное сопротивление действиям РФ. Пришло время Соединенным Штатам и Европе вмешаться, ослабить силу Путина и защитить будущее, которое мы себе представляем», – акцентирует Кендалл-Тейлор.

Вместо послесловия

Очевидно, что Байден будет активно заниматься вопросами, связанными с Россией и странами постсоветского пространства, где ключевую роль для США играет Украина. В то же время в команде Байдена видят, как Москва усиливает своё присутствие на белорусском, молдавском и кавказском направлениях, что происходит в Центральной Азии. Всё это – вызовы для будущей американской администрации, для СНБ и конкретно для Андреа Кендалл-Тейлор. Она же и будет всем этим заниматься: готовить аналитику, документы для Совета и Белого дома, участвовать в разрешении кризисов, в том числе по периметру России.

Президент США Джо Байден и главный советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан
Фото: seacoastonline.com
Президент США Джо Байден и главный советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан

Видно, что и сам Байден, и его главный советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан будут активно вовлечены в дела Украины. Последний выступает за предоставление более значимой военной помощи официальному Киеву. Более того, в состав Совета нацбезопасности США войдут люди, которые давно поддерживают идею участия Соединённых Штатов в «нормандском формате». Будут там чиновники, которые отлично понимают, что из себя представляет сегодняшняя Россия, как её руководство действует на международной арене; среди них – Андреа Кендалл-Тейлор.

Очевидно, что Россией и всем, что с ней связано, в особенности на постсоветском пространстве, будет активно заниматься администрация Байдена и американские спецслужбы. Выбор Кендалл-Тейлор – интересный и важный сигнал Кремлю. Равно как и возможное назначение бывшего посла США в РФ Уильяма Бернса главой ЦРУ. 

Однако здесь важно понять один очень важный момент: США не будут разрушать Россию, они не собираются строить экономически развитую Украину, участвовать в её институциональном развитии. Последнее – дело украинской власти, а не американской. И в данном контексте Киеву следует понять, как приобрести выгоду в сложившейся ситуации, где соседи и вечные противники не меняются. 

Александр ДемченкоАлександр Демченко, редактор відділу "Світ"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , ,
Новини по темі:

Читайте також