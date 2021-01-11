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У Конгресі США оприлюднили текст резолюції про імпічмент Трампа

Питання про імпічмент розглянуть 13 і 14 січня.

У Конгресі США оприлюднили текст резолюції про імпічмент Трампа
Фото: EPA/UPG

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів оприлюднила текст резолюції про імпічмент чинного президента Дональда Трампа.

Питання про імпічмент розглянуть 13 і 14 січня, повідомляє CNN.

Приводом для цього є масові заворушення у Вашингтоні, в результаті яких загинуло 5 людей. У Конгресі звинувачують Трампа у підбурюванні до заколоту.

"Трамп поставив під серйозну загрозу безпеку Сполучених Штатів і урядові інститути", - зазначено в тексті документа.

Якщо Дональду Трампу оголосять імпічмент до закінчення терміну його повноважень - 20 січня, то він більше не зможе брати участь у президентських виборах.

Нагадаємо, у середу, 6 січня, через штурм Капітолію Конгрес США не зміг оголосили Джо Байдена президентом, засідання було зірване. 

7 січня Конгрес поновив роботу та затвердив перемогу Байдена на президентських виборах у США. Трамп пообіцяв "впорядковану" передачу влади наступнику.

Після заворушень у Вашингтоні два міністри уряду Трампа заявили про відставку.

Після штурму Капітолію у США відкрили 25 справ про тероризм.

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