Пресслужба Білого дому не знала про заяву Трампа щодо "впорядкованого" трансферу влади

Заяву 45-го президента США Дональда Трампа про "впорядковану" передачу влади обраному президентові Джо Байдену було оприлюднено без відома Білого дому.

Твіт із заявою Трампа оприлюднив помічник президента Ден Скавіно, який не повідомив про це Адміністрацію президента, пише CNN з посиланням на представника Білого дому.

Від моменту публікації минуло вже більше шести годин, а Білий дім ще досі не опублікував офіційне повідомлення.

Пресслужба Білого дому дізналася про заяву Трампа щодо трансферу влади з повідомлень у ЗМІ, як і решта світу.

Нагадаємо, що зі значною затримкою через штурм Капітолію радикальними прихильниками Трампа Конгрес США затвердив результати голосування колегії виборників, згідно з якими кандидат від Демократичної партії Джо Байден переміг на виборах президента.

Поріг у 270 балів, необхідних для визнання президентом, перетнули три голоси від штату Вермонт.

Зразу після оголошення Трампа переможцем було оприлюднено його заяву, де він зазначив, що це рішення "знаменує кінець найвеличнішого першого терміну в президентській історії".

"Попри те, що я повністю незгоден з результатами виборів, і факти підтверджують, що переміг я, тим не менш, з 20 січня буде організовано впорядкований трансферний період", - заявив він.

27 листопада Дональд Трамп уперше пообіцяв, що залишить Білий дім в разі, якщо колегія виборників підтримає на голосуванні його суперника від Демократичної партії Джо Байдена.

5 січня Трамп пообіцяв "пекельну битву" за владу у США. У своїй промові Трамп наголосив, що перемога республіканців у Сенаті "життєво необхідна" для "стримування президента Байдена". Тим не менш більшість в Сенаті взяли демократи.