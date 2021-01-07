Facebook та Instagram слідом за Twitter заблокували акаунти Трампа

Соцмережі Facebook та Instagram заблокували на добу акаунти 45-го президента США Дональда Трампа на тлі масових заворушень, вчинених його радикальними прихильниками в Капітолії.

Facebook вирішив заборонити президентові робити дописи за два порушення політики в соцмережі. Раніше акаунт Трампа на 12 годин заблокував Twitter, пише Reuters.

У Twitter повідомили, що заблокували мікроблог "за неодноразові та серйозні порушення" правил цілісності платформи соцмереж. У компанії пригрозили, що можуть назавжди заморозити його.

Соцмережа також вимагала видалити твіти Трампа "унаслідок безпрецендентної насильницької ситуації у Вашингтоні" після того, як протестувальники почали штурм Капітолію, де конгрес мав засвідчити перемогу Джо Байдена на президентських виборах.

Зазначалося, що в разі невидалення дописів, у яких президент висуває необгрунтовані твердження про вибори, обліковий запис залишиться назавжди заблокованим.

Нагадаємо, що у листопаді адміністрації соціальних мереж Facebook і Twitter позначили повідомлення, в яких президент США Дональд Трамп заявляє, що у нього збираються вкрасти "велику перемогу", як неправдиві.

Трамп протягом виборчої компанії та після неї неодноразово робив гучні заяви про "фальсифікацію на виборах", через що його дописи позначали як необгрунтовані чи неперевірені.

Мітинг у день оголошення результатів виборів у Конгресі Трамп анонсував заздалегідь. 6 січня, коли конгресмени зібралися для остаточного заразування голосів колегії виборників, Трамп виступав перед своїми прихильниками. Деякі з них з акції рушили просто до Капітолію та почали його штурм, увірвалися до середини. Одна жінка була застрелена поліцейським у приміщенні Капітолію, ще троє померли в машинах швидкої допомоги. 52 людини були заарештовані.

Конгрес оголосив Джо Байдена переможцем зі значною затримкою, а Дональд Трамп знову заявив, що не згоден з результатами, але з 20 січня буде організовано впорядкований трансферний період влади.