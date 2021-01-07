Унаслідок штурму Капітолію в США загинули чотири людини

Унаслідок штурму Капітолію радикально налаштованими прихильниками чинного президента Дональда Трампа загинуло чотири людини.

52 особи були заарештовані, повідомив шеф поліції Вашингтона, пише Reuters.

47 з 52 арештів були пов'язані з порушеннями уведеної вчора в терміновому порядку коменданської години, але водночас 26 людей були затримані на території Капітолію.

Решта були арештовані за носіння неліцензійної зброї чи забороненої вогнепальної зброї.

Шеф поліції Роберт Джей Конті також заявив, що в штаб-квартирах республіканського та демократичного національних комітетів було знайдено дві саморобні бомби, а на території Капітолію з авто вилучили коктейлі Молотова.

Фото: EPA/UPG

Ім'я жінки, яка була застрелена поліцейським Капітолія, Конті не назвав. Ще три особи померли в машинах швидкої допомоги.

Під час заворушень постраждали 14 поліцейських, двох з них госпіталізували.

Нагадаємо, що учора у столиці США Вашингтоні 6 січня пройшли масові акції протесту на підтримку президента США Дональда Трампа. Мітингувальники рушили до Капітолію, де мали офіційно повідомити результати виборів президента.

Демонстранти, що вийшли на підтримку Трампа до будівлі Конгресу, атакували парламент і врешті-решт прорвалися через кілька рядів загородження.

Конгресменів евакуювали. Після штурму будівлі ФБР мітингувальників розігнали.

Згідно з процедурою, спочатку за президента США голосують на всенародних виборах, потім голоси віддає колегія виборників. Спеціальна комісія конгресу підраховує голоси колегії і 6 січня представник сенату офіційно оголошує прикінцеві результати. Саме під час цієї процедури мітингувальники і увірвалися до Конгресу.

Нагадаємо, Дональд Трамп закликав віцепрезидента Майка Пенса не засвідчувати результати президентських виборів у Сполучених Штатах. Зі свого боку Пенс заявив, що він не має повноважень відхиляти голоси колегії виборників, назвавши свою роль на спільному засіданні Конгресу щодо підрахунку бюлетенів “значною мірою церемоніальною”.