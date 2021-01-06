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Тихановська перехворіла COVID-19

Тихановська перенесла хворобу "досить легко".

 Лідер опозиційного руху Білорусі, екс-кандидатка у президенти країни Світлана Тихановська перенесла захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на речницю Тихановської Анну Красуліну.

"Світлана перехворіла коронавірусною інфекцією. Зараз все повністю в порядку, вона приступає до роботи", - сказала Красуліна.

Вона уточнила, що Тихановська перенесла хворобу "досить легко".

Нагадаємо,Світлана Тихановська раніше пообіцяла амністію всім, хто буде сприяти поваленню режиму Олександра Лукашенка.

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